Папа: приношення, подяка і ділення – жести, виявлені під час помноження хлібів

Промовляючи до паломників, зібраних на площі святого Петра, Папа Франциск, у недільній катехизі звернув увагу на знаки, виявлені під час помноження хлібів. Він підкреслив, що під час Євхаристії кожна людина приносить на вівтар своє життя.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Євангеліє від Івана розповідає нам про чудо помноження хлібів та риби (пор. Ів 6,1-15). В цьому уривку читаємо про хлопчика, який має пʼять хлібів і дві рибини (пор. Ів 6,9). У своїй катехизі Папа Франциск, звернув увагу на чудо, тобто «знак», учасники якого виконують три жести, які Ісус повторить на Тайній Вечері: приношення, подяка й ділення.

Говорячи про перший жест – приношення, Святіший Отець зазначив, що «це жест, яким ми визнаємо, що можемо дати щось добре, і кажемо своє «так», навіть якщо того, що маємо, занадто мало в порівнянні з тим, що потрібно». «Це виражається під час Меси, коли священик приносить хліб і вино на вівтарі, а кожна людина приносить себе, своє життя. Це жест, який може видатися малим, якщо подумати про величезні потреби людства, як пʼять хлібів і дві риби перед багатотисячним натовпом; але Бог робить його матеріалом для найбільшого чуда, яке існує: того, в якому Він Сам стає присутнім посеред нас, задля спасіння світу».

Дякувати зі смиренням

Таким чином стає зрозумілим другий жест: подяка (пор. Ів 6,11). За словами Папи, це означає «сказати Господеві зі смиренням, але також і з радістю: «Все, що я маю, є Твоїм даром, і щоб віддячити Тобі, я можу лише повернути Тобі те, що Ти спочатку дав мені, разом з Твоїм Сином Ісусом, додаючи те, що я можу, щокожен з нас може щось трошки додати. Що я можу дати Господу?» – запитував Єпископ Риму.

Жити кожним жестом любові

Роздумуючи про ділення Папа підкреслив, що на Святій Месі ним є Святе Причастя, «коли ми разом підходимо до вівтаря, щоб прийняти Тіло і Кров Христові: плід дару кожного, перетворений Господом на поживу для всіх. Це прекрасний момент, який вчить нас жити кожним жестом любові як даром благодаті, як для того, хто дає, так і для того, хто отримує: можливість зростати разом, як брати, дедалі більше об’єднуючись у милосерді», – вів далі Святіший Отець. Він закликав віддати Богові свою любов, навіть якщо вона є такою незначною, але Господь її приймає.

Бути вдячними за Божі дари

У своїх роздумах Святіший Отець заохотив присутніх замислитися над тим, чи я насправді вірю в те, що з Божої ласки, маю щось особливе, що можу дати моїм братам; чи я вдячний Господеві за дари, через які Він продовжує мені обʼявляти Свою любов; чи я переживаю ділення з іншими як момент зустрічі та взаємного збагачення. Святіший Отець побажав, щоб Пресвята Діва Марія допомогла вірним жити кожним Євхаристійним богослужінням з вірою, а також розпізнавати і щоденно втішатися «чудом» Божої благодаті.