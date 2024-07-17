Папа молоді: Господь завжди простягає руку, щоб підвести нас, коли падаємо

У посланні учасникам зустрічі лідерів молодіжного душпастирства Латинської Америки Папа Франциск заохочує їх перетворюватися в дар для Ісуса та для світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Молодість – це той життєвий етап, який зазвичай відзначається природним оптимізмом, енергією та надією. Нехай же Христос перетворить ваш природний оптимізм на справжню любов», – такі побажання Папа Франциск складає учасникам ХХІ Зустрічі лідерів молодіжного душпастирства Латинської Америки, що від 15 до 20 липня відбувається в столиці Парагваю місті Асунсьйоні. Він підкреслює, що йдеться про любов, яка вміє жертвувати собою, яка є щирою, правдивою та непідробною, «щоб ваша молодість стала даром для Ісуса та для світу».

Ісус хоче бачити нас активними

У посланні, надісланому на ім’я єпископа Пʼєра Жубінвіля, відповідального за молодіжне душпастирство в Парагваї, Святіший Отець ділиться думками про молодість як про «дар», який слід піднести Господеві. Покликаючись на тему зустрічі: «Юначе, кажу тобі: встань!», натхнену словами Ісуса з події воскресіння сина вдови з Наїна, він підкреслює, що запрошення підвестися говорить не лише про завдання, яке стоїть перед молодими поколіннями, але й про прагнення Христа бачити юнаків і дівчат оновленими, сповненими енергії, щоб жити гідним життям.

«Не бійтеся Господа, Який проходить поруч з нами і шепоче нам на вухо, схиляється над нами і простягає нам руку, щоб підіймати нас щоразу, коли ми падаємо, – підкреслює Папа Франциск. – Він хоче, щоб ми стояли на ногах, були воскреслими. Не бійтеся впустити Його у своє життя».

Сопричастя поколінь

Далі Святіший Отець заохочує молодь, «щоб разом з дітьми, дорослими та літніми людьми, у сопричасті між поколіннями», вони могли «бути дійовими особами дедалі більш синодальної, учнівської та місіонерської Церкви». Насамкінець він подякував молоді Парагваю за самовіддану працю, яка уможливила зустріч в Асунсьйоні, просячи молитися за своє душпастирське служіння.