Папа: у сучасному світі не можемо не відчувати потребу молитися за мир

У посланні з нагоди 1500-річчя вшанування ікони Санта-Марія-ін-Портіко та 450-річчя чернечого ордену, який сьогодні опікується святинею, Папа Франциск нагадав про чесноти гостинності та піклування про вбогих, про свідчення миру, починаючи з власних спільнот, вказуючи на важливість цілісного чернечого формування з відкритістю на місіонерські виклики нашого часу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Як же перед обличчям нинішньої ситуації не зрозуміти нагальну потребу сприяти мирові, молитися за мир? Моліться про мир і будьте будівничими миру насамперед у своїх примирених і примиряючих спільнотах. Нехай же приклад братерського життя буде по-євангельському привабливим для вірних, серед яких ви здійснюєте своє душпастирське служіння», – із таким закликом Папа Франциск звертається до спільноти Ордену Регулярних Клириків Божої Матері.

Про це читаємо в посланні на ім’я їхнього Генерального настоятеля, приуроченому до 1500-річчя вшанування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Санта-Марія-ін-Портіко, Небесної покровительки Риму, хранителями якої від 1601 року є згадані ченці, що відзначають 450-річчя заснування свого Ордену, яке довершив святий Джованні Леонарді. Святіший Отець називає провидінним той факт, що ці річниці припали на 2024 рік, що є приготуванням до Ювілею надії.

Спадщина гостинності

Згідно з переказами, 17 липня 524 року згадана ікона чудесно проявилася в домі римської патриції святої Ґалли в присутності Папи Івана І. Відтоді портик святої Ґалли, де вона приймала вбогих і паломників, став Марійським санктуарієм і осередком милосердної любові. «Це для вас, духовних спадкоємців святого Леонарді, є заохоченням дбати і пропагувати цінність приймання бідних і останніх, щоб місця, в яких ми живемо, і самі церкви, могли бути портиком, відкритим для світу, в якому пропонується розрада і допомога у різноманітних формах злиднів, якими позначене наше життя», – пише Папа Франциск.

Покликання ставати миротворцями

Далі Святіший Отець звернув увагу на той факт, що Пречиста Діва явилася в особливо важкий період для Церкви, «розгортаючи свій плащ над Папою Іваном І», який вирушив із миротворчою місією та загинув, «не зрікшись віри» та «ставши заручником політичних змов і братовбивчих війн». І скеровуючи погляд на сьогодення, бачимо також «нагальність того, щоб сприяти мирові та молитися за мир». «Закликаю вас вдивлятися в Діву Марію як у знамення розради та непохитної надії, материнське обличчя Бога та місце, де знаходимо притулок; бо Вона постійно дарує нам Свого Сина як єдине джерело злагоди, надію спасіння, шлях до миру, абсолютний імператив людських пошуків», – зазначає Папа, нагадуючи, що святий Джованні Леонарді заснував згромадження під покровом Богородиці саме з метою «повернути Церкві апостольський блиск початків».

Уподібнюючись до Христа

Підсумовуючи, Святіший Отець бажає леонардинцям, щоб ювілейні святкування, які вони готуються пережити під люб’язним поглядом Божої Матері, оживила в пам’яті євагелізаційне діло засновника, щоб «формувати священників, спроможних збагнути місіонерські виклики часу». «Тому я заохочую, щоб також і у вас на серці лежало цілісне чернече формування, йдучи шляхом поступового уподібнення до Воскреслого Розіп'ятого, первістка відкупленого людства, щоб дивлячись на Марію, ученицю Христа і Матір Церкви, ваше апостольське служіння було каналом благодаті та інструментом для радісного звіщення Євангелія», – побажав Папа.