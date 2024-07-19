Папа з нагоди початку олімпійського перемир’я: спорт – універсальна мова

У посланні учасниками Святої Меси в Парижі з нагоди початку олімпійського перемир’я Папа Франциск ділиться також думками про цінності спорту та християнську гостинність.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У ці неспокійні часи, коли світовий мир перебуває під серйозною загрозою, я гаряче бажаю, щоб кожному залежало на дотриманні цього перемир'я в надії на вирішення конфліктів і повернення до злагоди. Нехай же Господь змилується над нами! Нехай же просвітить сумління правителів щодо покладеної на них серйозної відповідальності, нехай дарує ремісникам миру успіх у їхніх починаннях і нехай благословить їх», – читаємо у посланні, яке Папа Франциск написав на ім’я Паризького архиєпископа Лорана Юльріша, з нагоди Святої Меси, відслуженої в Парижі з нагоди початку олімпійського перемир’я.

Молитва в храмі святої Магдалини

У п’ятницю, 19 липня 2024 р., в храмі Сент-Мадлен у французькій столиці, який призначений як спеціальний осередок молитви для олімпійців під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор, відслужено Святу Месу за мир. Вона відбулася з ініціативи Конференції єпископату Франції та Паризької архидієцезієї в день початку олімпійського перемир'я для Паризьких ігор, за яке проголосувала Організація Об'єднаних Націй, і яке починається за тиждень до церемонії відкриття Ігор (26 липня) і закінчується через тиждень після закінчення Паралімпіади (8 вересня). Богослужіння очолив архиєпископ Челестіно Мільоре, Апостольський нунцій у Франції, йому співслужили преосвященний Лоран Юльріш, Архиєпископ Парижа, та преосвященний Еммануель Ґобільяр, делегат Французької єпископської конференції з питань Олімпійських та Параолімпійських ігор. Були присутні Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету, дипломати та спортивні діячі.

Нагода скріпити національну єдність

Єднаючись духовно з учасниками цієї молитви, Папа Франциск пише, що молиться, щоб Господь Бог поблагословив учасників і глядачів спортивних змагань, які вже скоро розпочнуться в місті. «Я знаю, що християнські спільноти готуються широко відчинити двері своїх храмів, шкіл, домівок. Передусім, нехай вони відчинять двері своїх сердець, свідчачи безкорисливістю та щедрістю своєї гостинності до всіх, що Христос живе в них і дарує їм свою радість», – зазначає він, висловлюючи сподівання, що організація цих Ігор стане для всього народу Франції прекрасною нагодою для братерської злагоди, що дозволить, незважаючи на відмінності та протистояння, зміцнити єдність нації.

Зустріч між народами

Святіший Отець підкреслює, що спорт – це універсальна мова, яка «переступає через межі, мови, раси, національності та релігії», маючи здатність «поєднувати людей, сприяти діалогові та взаємному прийняттю», а також спонукає перемагати себе та формувати дух жертовності, як також «визнавати свої обмеження та цінність інших». «Тому Олімпійські ігри, якщо вони справді залишатимуться “іграми”, – додає він, – можуть бути винятковим місцем зустрічі між народами, навіть найбільш недружніми. П'ять переплетених кілець уособлюють дух братерства, який повинен характеризувати олімпійські заходи та спортивні змагання загалом».

Папа висловлює побажання, щоб «Паризька Олімпіада стала для всіх, хто приїде з усіх країн світу, нагодою, яку не можна упустити, щоб відкрити і цінувати один одного, зруйнувати упередження, щоб породити повагу там, де є погорда і недовіра, дружбу там, де є ненависть». Він наголошує, що «Олімпійські ігри за своєю природою є носіями миру, а не війни», і саме в цьому дусі стародавні мудро встановлювати перемир’я під час ігор, а сучасна епоха «регулярно старається відновлювати цю слушну традицію».