Папа: перебуваючи поруч з літніми людьми, отримаємо багато благословень

Напередодні ІV Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком Папа Франциск через соціальну мережу Х нагадує про «незамінну роль літніх людей в родині, в суспільстві і в Церкві».

Світлана Духович – Ватикан

«Перебуваючи поруч з літніми людьми, визнаючи незамінну роль, яку вони відіграють в родині, в суспільстві і в Церкві, ми теж отримаємо багато дарів, чимало благодаті та благословень!» – таке повідомлення з’явилося на акаунті Папи Франциска в соціальній мережі Х у суботу, 27 липня 2024 року, напередодні ІV Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком.

Цей вислів Папи взято з його послання з нагоди цього дня, що було опубліковане 14 травня 2024 року. Тема послання – «В старості не покинь мене» – натхненна словами 71-го Псалма. У ньому Папа Франциск, насамперед, цитує уривки зі Святого Письма, в яких зазначається, що Бог не перестає опікуватися людиною протягом всього її життя, і також у старості, «коли життя стає менш продуктивним і виникає загроза, що воно може здаватися безцільним». Святіший Отець зауважує також, що, з іншого боку, Біблія показує також людський «страх покинення, особливо в старості та в періоди болю». «Такі вислови, – читаємо в посланні, – відображають більш ніж очевидну реальність: дуже часто самотність є гірким супутником життя для нас, людей похилого віку, дідусів і бабусь».

Серед причин самотності, які перелічує Наступник Святого Петра, є також ті, що є особливо актуальними для українського контексту: «У багатьох країнах, особливо найбідніших, люди похилого віку залишаються самотніми через те, що їхні діти змушені емігрувати, – пише він. – Або ж маю на думці численні ситуації війни: як же багато людей похилого віку залишаються самотніми через те, що чоловіків – молодих і дорослих – призивають воювати, а жінки, особливо матері з малими дітьми, залишають країну, щоб подбати про безпеку для своїх чад. У містах і селах, спустошених війною, залишається багато самотніх старих і літніх людей, єдина ознака життя на територіях, де, здається, панують запустіння і смерть».

Нехай же слова Святішого Отця стануть спонукою для кожного пригадати про літніх людей, про своїх бабусь і дідусів, і подбати про те, щоб зменшити їхню самотність і страждання.