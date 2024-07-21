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ПАПА

Папа: олімпійські ігри мають стати нагодою для встановлення миру

Завершуючи недільну молитву до Пресвятої Богородиці Святіший Отець закликав присутніх паломників молитися за мир, особливо за терплячу Україну, Палестину, Ізраїль, Мʼянму та багато інших країн, які перебувають у стані війни.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Після молитви «Ангел Господній» в неділю, 21 липня 2024 року, Папа Франциск нагадав присутнім паломникам, що цього тижня в Парижі стартують Олімпійські ігри, після яких відбуватимуться також Паралімпійські ігри. «Спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур», – промовив Папа. Він висловив сподівання, «що ця подія стане знаком інклюзивного світу, який ми прагнемо побудувати, а спортсмени, своїм свідченням, стануть посланцями миру та добрими прикладами до наслідування для молоді». Він підкреслив, що «згідно з давньою традицією, Олімпійські ігри мають стати можливістю встановити перемирʼя у війнах, виявляючи щире прагнення до миру».

На завершення Святіший Отець поновив свій заклик молитися за Україну, Палестину, Ізраїль, Мʼянму та інші країни, що страждають від війни, наголосивши, «що війна завжди є поразкою».

21 липня 2024, 13:10

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