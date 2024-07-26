Папа Франциск: нехай спорт сприяє пошуку миру

З нагоди офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 на аккаунті @Pontifex соціальної мережі Х зʼявилося повідомлення, в якому Папа Франциск закликав будувати мости та сприяти миру.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

“Нехай спорт наводить мости, руйнує бар'єри, сприяє налагодженню стосунків миру.”

Допис такого змісту було опубліковано на дев’ятимовному аккаунті @Pontifex в соціальній мережі X у п’ятницю, 26 липня 2024 р. з нагоди офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі. Змагання, під час яких розіграють 329 комплектів нагород у 32-х видах спорту, триватимуть до 11 серпня. Відтак, 28 серпня розпочнеться Літня Параолімпіада-2024.

Єдність, яка будує справедливе суспільство

Слова для повідомлення у соціальній мережі було взято зі промови Святішого Отця, з якою він звернувся до членів ватиканської поліспортивної асоціації «Athletica Vaticana» під час аудієнції 13 січня 2024 року. Тоді він підкреслив, що християнське свідчення є важливим у світі спорту, який може сприяти мирові та є засобом вираження своїх талантів.

Про цю промову спільнота ватиканської спортивної асоціації нещодавно нагадала у своєму листі-звернені до спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі. Цитуючи роздуми Папи про спорт, вони нагадують, що важливим словом у цій сфері сьогодні є близькість.

У передмові до книги «Ігри миру. Душа Олімпійських та Параолімпійських ігор», що вийшла в світ цього року, Святіший Отець пише: «Об'єднання різних талантів також будує краще, справедливіше суспільство. Коли разом займаємося спортом, не має значення походження людини, її мова, культура чи релігія. Це також є уроком для нашого життя і нагадує нам про братерство між людьми, незалежно від їхніх фізичних, економічних чи соціальних можливостей».