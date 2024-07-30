Папа до міністрантів: Господні слова «Я з тобою» вчать любити ближніх

Звертаючись до учасників XIII паломництва Міжнародної асоціації міністрантів (CIM), які зібралися на молитовну зустріч на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск прокоментував тему їхнього паломництва «З тобою». «Цей вислів містить у собі таємницю нашого життя, таємницю любові», – сказав він.

Світлана Духович – Ватикан

«Не бійся, бо я з тобою! Не тривожся, бо я – Бог твій! Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю» (Іс 41, 10) – цей уривок з книги пророка Ісаї прозвучав різними мовами з уст юних учасників XIII паломництва Міжнародної асоціації міністрантів (CIM), які у вівторок, 30 липня 2024 р., ввечері прийшли на площу Святого Петра у Ватикані на молитовну зустріч з Папою Франциском.

Паломництво міністрантів розпочалося в понеділок, 29 липня, і триватиме до 3 серпня. В ньому беруть участь понад 50 тисяч юнаків та дівчат з 15 різних країн. Гаслом цього паломництва є слова «З тобою», взяті з книги пророка Ісаї. Саме ці слова прокоментував Святіший Отець у своєму звернення до молодих учасників молитовної зустрічі.

«З тобою. Це вислів, який містить у собі таємницю нашого життя, таємницю любові, – наголосив Папа, – Коли людина зачинається в утробі матері, вона каже їй: “Не бійся, я з тобою”. Але у таємничий спосіб мати також відчуває, що ця маленька істота каже їй: “Я з тобою”. І це, хоча і по-іншому, стосується також і батька!»

У Євхаристії Христос є з нами

Єпископ Риму зауважив, що у служінні міністрантів вислів “З тобою” набуває нового значення і що першим суб’єктом в ньому є Бог. Цитуючи Христові слова «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я посеред них» (Мт 18, 20), Папа зазначив, що найвищою мірою це реалізується у Святій Месі, в Євхаристії. «Там оте “з тобою” стає реальною і конкретною присутністю Бога в Тілі і Крові Христовій, – пояснив він. – Священик щодня бачить, як це таїнство відбувається в його руках; і ви також це бачите, коли прислуговуєте біля вівтаря. І коли ми приймаємо Святе Причастя, ми можемо відчути, що Ісус є “з нами” духовно і фізично. Він каже тобі: «Я з тобою», але не на словах, він говорить це в тому жесті, в тому вияві любові, яким є Євхаристія. І ти також, у Причасті, можеш сказати Господу Ісусу: “Я з тобою”, але не словами, а своїм серцем і своїм тілом, своєю любов'ю. Саме тому, що Він є з нами, ми теж можемо по-справжньому бути з Ним».

Сказати ближньому: “Я з тобою”

Святіший Отець наголосив, що завдяки Христовій любові, Його “з тобою” стає нашим “з тобою”, яке ми можемо дарувати іншим. І таким чином ми зможемо виконати Його заповідь любові. «Якщо ти, міністранте, зберігаєш у своєму серці і плоті, подібно до Марії, таїнство Бога, Який є з тобою, тоді ти будеш здатним бути з іншими у новий спосіб, – пояснив Папа. – Ти теж – завдяки Ісусові, завжди і тільки завдяки Йому – зможеш сказати ближньому: “Я з тобою” не на словах, а ділом, жестами, серцем, конкретною підтримкою: плакати з тими, хто плаче, радіти з тими, хто радіє, без осуду і упереджень, без закритості, без виключення. Навіть з тими, хто мені не подобається; з тими, хто відрізняється від мене; з тими, хто є іноземцем; з тими, хто мене не розуміє; з тими, хто ніколи не ходить до церкви; з тими, хто каже, що не вірить в Бога».

На завершення Папа Франциск подякував міністрантам за те, що вони обрали вислів “З тобою” темою своєї цьогорічної зустрічі. «А особливо дякую вам, що прийшли сюди як паломники, щоб розділити радість приналежності до Ісуса, щоб бути слугами Його Любові, слугами Його зраненого Серця, яке зцілює наші рани, яке рятує нас від смерті, яке дарує нам життя вічне», – додав він.