Папа: війни суперечить духу братерства

Вітаючи паломників, присутніх на площі Святого Петра в Римі, Папа Франциск звернув увагу на те, що багато людей страждають від стихійних лих та голоду, в той час, коли й надалі розпалюються війни. Він черговий раз підкреслив, що війна – це поразка!

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Після завершення молитви «Ангел Господній», у неділю, 28 липня 2024 року, Святіший Отець привітав присутніх паломників. Насамперед він запевнив, що молиться за жертви великого зсуву ґрунту, який накрив село на півдні Ефіопії. «Я близький до цих людей, які так багато страждають, і до тих, хто приносить їм допомогу» – сказав він.

Єпископ Риму зазначив також, що «в той час, як так багато людей у світі страждають від стихійних лих і голоду, продовжують виробляти і продавати зброю, витрачати ресурси, підсичуючи великі й малі війни», назвавши це безчинством, «який міжнародна спільнота не повинна допускати, і що суперечить духу братерства Олімпійських ігор, які щойно розпочалися». «Не забуваймо, брати й сестри: війна – це поразка!» – підкреслив Папа, уділивши вірним своє Апостольське благословення.