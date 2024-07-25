Молитва і катехизація: католики Папуа-Нової Гвінеї готуються до візиту Папи

Молитва та духовні вправи є складовою частиною приготування духовенства та вірних Папуа-Нової Гвінеї до Апостольської подорожі Папи Франциска, що відбудеться на початку вересня цього року.

Vatican News

Молитви, роздуми та дискусії – у цей спосіб священики Папуа-Нової Гвінеї готуються пережити Апостольську подорож Папи Франциска, який відвідає цю країну під час двотижневої Апостольської подорожі до країн Азії та Океанії, що відбуватиметься від 2 до 13 вересня 2024 року. Святіший Отець, в рамках так званої «папської подорожі рекордів», перебуватиме в цій країні більше 48 годин. Цю історичну подію очікують з великим нетерпінням, і, незважаючи на те, що переважна більшість населення є протестантами, порядок дня буде насиченим. Останнім Папою, який відвідав Папуа-Нову Гвінею, був Іван Павло ІІ у 1995 році. Папа Франциск планував Апостольську подорож до цієї країни ще чотири роки тому, однак пандемія стала на перешкоді.

Духовне приготування

З моменту оголошення про відвідини Єпископа Риму, парафії та спільноти працюють над тим, щоб запропонувати вірним молитовні програми, катехизацію та формаційні зустрічі. Вони допоможуть християнам – і не тільки – зрозуміти причини, чому очільник Католицької Церкви, відвідує не тільки столицю Порт-Морсбі, але й Ванімо – невелике містечко з населенням трохи менше 10 000 осіб, де діє католицька громада, багата місіонерами з різних країн світу.

Передати красу Папської подорожі

«Люди допитливі і хочуть знати більше», – сказав інформагентству «Фідес» о. Віктор Рош, індійський місіонер Спільноти Божого Слова, а нині директор Папської місіонерської служби в Папуа-Новій Гвінеї. Але для того, щоб готувати вірних, священики також повинні зустрічатися, роздумувати й готуватися духовно. Отож, для духовенства Порт-Морсбі були проведені духовні вправи, які проповідував місцевий єпископ. Ці зустрічі стали нагодою помолитися та обговорити численні ініціативи, які будуть проводитися в період приготування до візиту Папи. Адже, за словами о. Віктора Роша, потрібно вміти добре передати красу папської подорожі в конкретному контексті.

Довідка

Згідно з офіційними даними, Папуа-Нова Гвінея є країною з найнижчим відсотком населення, що проживає в містах: 13,2% (це друге місце після Бурунді). Якщо взяти до уваги, що рівень урбанізації на острові становить 2,51%, а значна частина населення є неписьменною, то приготування священиків набуває ще більшого значення. У всій країні, згідно зі статистичним щорічником Церкви за 2021 рік, налічується 304 дієцезіальних священиків та 295 богопосвячених осіб.