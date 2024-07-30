Папа: без доброї політики неможливий шлях до загального братерства

У серпні Папа Франциск заохочує піднести молитви за політичних лідерів, вказуючи на Політику з великої літери «П», тобто таку, що дбає про спільне благо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ

«Сьогодні політика не втішається доброю славою: корупція, скандали, віддаленість від щоденного життя людей. Але чи можемо чинити поступ на шляху до загального братерства без доброї політики? Ні», – стверджує Папа Франциск, розпочинаючи представлення молитовного наміру на серпень, призначеного для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), яких просить молитися за політичних лідерів.

Цитуючи свого святого попередника Павла VI, Святіший Отець зазначає, що «політика – це одна з найвищих форм любові, бо шукає спільне благо», але відразу уточнює, що має на увазі «Політику з великої літери “П”, а не політиканство». Йдеться про політику, «яка прислухається до дійсності, служить убогим, а не про ту, що закрита у великих будівлях з довгими коридорами», про ту політику, «яка переймається безробітними, і дуже добре знає, якою сумною може бути неділя, коли понеділок – це черговий день без можливості піти на роботу».

Відеоряд, що супроводжує ці його слова, старається розповісти саме про це, тобто, про світ без доброї політики і світ з доброю політикою, чергуючи життєві ситуації у двох різних контекстах: один, в якому люди залишаються наодинці (жінка-біженка, безробітний 40-річний чоловік, діти без води, безпритульний на вулиці), і інший, в якому, натомість, знайдено відповідь – іноді екстрену, іноді довготривалу – на ці проблеми.

«Якщо дивитися на неї ось так, то політика набагато шляхетніша, ніж здається», – стверджує Папа, закликаючи подякувати «численним політикам, які виконують своє завдання в дусі служіння, а не панування, за всі їхні зусилля задля спільного блага». «Молімося за те, – підсумовує він, – щоби політичні лідери служити своєму народові, трудячись задля цілісного людського розвитку, задля спільного блага, піклуючись про тих, хто втратив працю та віддаючи перевагу найубогішим».