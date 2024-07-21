Папа: поспіх та активізм призводять до втоми тіла і духу

Під час недільної катехизи, на підставі уривку з Євангелія від Марка, Папа Франциск звернув увагу на важливість відпочинку та закликав паломників знаходити час, щоб побути з Богом у тиші.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В Євангелії від Марка читаємо уривок про те, що апостоли, повернувшись з місії, зійшлися до Ісуса і розповідали йому про те, що вони робили; тоді він каже їм: «Ідіть самі одні осторонь, десь насамоту, та й відпочиньте трохи». Вийшовши з човна, Ісус побачив натовп, що чекав на Нього. Він змилосердився над ними і почав навчати.

Не стати жертвами активізму

У своїй катехизі Папа Франциск запропонував застановитися над двома аспектами, що підкреслені в цьому фрагменті: відпочинок і співчуття. «Ісус, з одного боку, запрошує до відпочинку, а з іншого виявляє співчуття до натовпу», – сказав Папа, запросивши роздумувати про співчуття Христа.

Папа зазначив, що Ісус стурбований втомою учнів. «Можливо, Він бачить небезпеку, яка може стосуватися також нашого життя та апостольства, коли, наприклад, наш ентузіазм місії чи праці, а також посади і завдання, які нам довірені, призводять до того, що ми стаємо жертвами активізму, занадто заклопотані тим, що потрібно зробити, і надмірно переймаємося результатами», – сказав Папа Франциск. Таким чином, «стаємо неспокійними і втрачаємо з поля зору те, що є важливим, нам загрожує небезпека виснаження, а наше тіло і дух втомлюються», – підкреслив Святіший Отець. «Це важливе застереження для нашого життя, для нашого суспільства, яке часто перебуває в полоні поспіху, а також для Церкви і для душпастирського служіння», – сказав Єпископ Риму та наголосив: «Остерігаймося диктатури дії!». Він зазначив, що «це може статися через необхідність, навіть у сімʼях, коли, наприклад, батько, щоб заробити на хліб, змушений іти на роботу, жертвуючи при цьому часом для сімʼї, підкресливши, що «це – соціальна несправедливість». «Батько і мати повинні мати час, щоб ділитися з дітьми, плекати цю родинну любов і не впадати в диктатуру дій», – наголосив Святіший Отець.

Без відпочинку неможливо відчувати милосердя до інших

Далі Наступник святого Петра сказав, що «відпочинок, який пропонує Ісус, не є втечею від світу та зосередженням на особистому благополуччі; навпаки, зустрічаючись із виснаженими людьми, Він виявляє співчуття». Отож, Папа зазначив, що «ці дві реальності – відпочинок і милосердя – пов’язані між собою; тільки тоді, коли ми навчимося відпочивати, ми зможемо відчувати милосердя». Отож, «милосердний погляд, погляд, здатний бачити потреби інших, можливий лише тоді, коли наше серце не поглинуте турботою про справи, коли ми вміємо зупинитися і в тиші адорації прийняти Божу благодать», – підкреслив він.

Знаходити час, щоб побути з Богом

В цьому контексті Святіший Отець запросив присутніх паломників запитати себе: «Чи вмію я зупинитися протягом дня? Чи вмію я знайти хвилину тиші, щоб побути з собою і з Господом, чи я завжди занурений у поспіх справ? Чи вміємо ми знайти маленьку внутрішню “пустелю” посеред щоденного шуму і діяльності?». Вкінці Папа побажав, щоб Пресвята Богородиця допомогла нам «відпочивати духом» також посеред усіх наших щоденних справ і бути милосердними до інших.