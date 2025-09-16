Сестри Божого Провидіння: чинити Божу волю у найдрібніших речах

Серед численних богопосвячених спільнот, що діють в Україні, одним із найновіших є Згромадження сестер Божого Провидіння. Його заснування має особливу історію, адже постало воно серед жінок-заробітчанок, які приїхали до Італії з метою матеріально забезпечити свої родини. Однак, шукаючи Бога та слухаючи Його слово, кілька з них почули Боже запрошення та відповіли на нього, ставши першими чернцями нового Згромадження.

с. Емілія Вандич, СНДМ, – Ватикан

Якщо поглянути на історію будь-якої чернечої спільноти, бачимо, що вони поставали у відповідь на ті чи інші суспільні виклики. Господь, упродовж історії, промовляв до конкретних осіб, запрошуючи до співпраці та доручаючи місію в різних сферах духовного та соціального служіння. Однією із найновіших богопосвячених спільнот в Україні є чернече Згромадження сестер Божого Провидіння. Його феноменом є те, що воно було засноване українськими заробітчанками, які виїхали до Італії у пошуках кращого життя та з метою забезпечити свої родини. Але, прийшовши до храму та шукаючи духовного хліба, кілька жінок відчули поклик до глибшого духовного життя, до пошуку Бога. А Господь, у свою чергу, знайшов шлях до їхнього серця, щоб започаткувати велику справу в служінні для українського народу. Сестра Анна Глуховецька, черниця згаданої богопосвяченої спільноти, в інтерв’ю для Радіо Ватикану, розповіла цю захопливу історію започаткування їхнього Згромадження.

Історія заснування

Як розповіла с. Анна, Згромадження сестер Божого Провидіння було засновано в 2011 році. Перші три сестри були заробітчанками, які згуртувалися на парафії в м. Модена, в Італії, де душпастирював отець Тарас Галавай, і під його опікою та проводом духовно зростали. Вони також допомагали священникові гуртувати українських заробітчан та духовно ними опікуватися. Відчувши у серці поклик, вони виявили бажання стати черницями, але ніхто не знав, як це має бути. Та й духівник жінок-заробітчанок теж не знав куди їх скерувати. Він звернувся за порадою до єпископів та священників і вони запропонували, щоб заснувати нове згромадження. «Але процес заснування не був простим, хоча Божий Промисел завжди був над цим, і сестри відчували Боже Провидіння, незважаючи на великий страх. Ніхто не міг подумати про те, що Бог щось захоче від нас чогось такого великого, щоб заснувати нове згромадження», – зворушливо розповідає с. Анна. Отож, черниці вдячні владиці Діонісію Ляховичу тодішньому Апостольському візитаторові для українців греко-католиків в Італії, митрополитові Теодору Мартинюку, Архиєпископові Тернопільсько-Зборівському, владиці Іринею Білику, а також багатьом священникам. Тому що найбільшим викликом був процес написання статутів, адже ніхто з сестер не мав навіть базової богословської освіти. «Це дійсно було Боже Провидіння, що владика, разом з нашим духівником, змогли це здійснити. І так, ми повністю довірилися Божому Провидінню. І, власне, наше Згромадження тому й має назву Божого Провидіння, адже ми всеціло підпорядковуємо себе Божому Провидінню у повсякденному житті, тобто бажаємо кожної хвилини чинити Божу волю, навіть у найдрібніших речах. Тобто це означає, що ми маємо завжди робити тільки те, чого хоче від нас Бог зараз, сьогодні і саме в цей час», – підкреслює с. Анна.

Власний шлях покликання

Розповідаючи про своє покликання, черниця сказала, що вона також перебувала за кордоном на навчанні. «І так, як всі молоді дівчата, які виросли в селі, вони, напевно, найперше шукають свою церкву і свою мову. І тому я познайомилася зі сестрами саме в Українській Греко-Католицькій Церкві в місті Модена. Звідси вірні мали можливість поїхати з ними на прощу до Люрду. І там я найбільше пізнала сестер і відразу відчула родинний дух. Мені також було дуже приємно бачити те, що монахині були дуже веселими», – вела далі вона. За словами с. Анни їхня радість випливає, між іншим з того, що покровителем Згромадження є святий Филип Нері. Це – італійський містик, який відзначався радістю та відомий під гаслом: «Я вибираю рай». Отож, с. Анні дуже сподобалася ця радість. Їй також дуже припало до серця те, що сестри є дуже простими і відкритими, а також щирими й радісними. Отож, коли вона вирішила йти до монастиря, то зрозуміла, що вступить саме до цього Згромадження.

Місія сестер Божого Провидіння

Далі членкиня згаданої чернечої спільноти розповіла, що харизма згромадження, насамперед, полягає в тому, щоб самому глибоко жити духовним життям, в єдності з Богом і, перебуваючи як спільнота поміж людьми, навчати інших жити з Богом. Тобто як каже Ісус «бути в світі та не від світу». Крім цього черниці мають такий вид діяльності, який можна назвати «Caritas Veritatis», тобто «Милосердя правди Божої»: «це означає нести вбогим світло Христової любові, оздоровлення та спасіння, тобто свідчити про те, що з Ісусом життя переображається. І, це напевно те, з чим ми найбільше зустрічаємося сьогодні», – продовжила с. Анна. Вона зазначила, що завданням сестер є працювати над духовною неосвіченістю. «Неосвіченість у Божих справах часто зустрічається поміж християнами, і не тільки між ними», – каже вона, отож, монахині намагаються навчати людей, допомагаючи їм краще зрозуміти правди віри, більше розуміти навчання Церкви, знати про життя святих, щоб вірні могли духовно зростати. Тому, як розповідає черниця, сестри провадять різноманітне служіння: проводять різні прощі, табори, розповсюджують відео- й аудіо матеріали, щоб допомогти людям краще зрозуміти правдиве духовне життя, а також супроводжують людей на духовному шляху. «Тобто ми стараємося бути для них підтримкою, тому що люди, особливо зараз дуже потребують бути почутими, не просто вислуханими, але і почутими. Для них це є дуже важливо, – додає сестра Анна. Сестри також моляться за всіх, хто про це просить, адже люди, просячи про молитву, мають дуже велику надію, що Бог буде діяти через молитву монахинь, і вони отримають допомогу.

Міжнародна спільнота в Україні

«Особливою історією нашого Згромадження є, напевно те, що Бог зібрав нас, таких різних, разом», – каже с. Анна. Також і те, що вони думали, що матимуть перший дім в Італії, але Господь скерував їх в Україну. «Для нас Божим провидінням було те, що створилася міжнародна спільнота. Адже, Бог покликав тих, кого хотів, саме там, де Він бажав і коли Він бажав», – підсумувала вона. Сестра розповіла, що в Згромадженні є три італійки та одна сестра із Польщі. «Саме це, як для нас так і для них, є дуже великим Божим Провидінням, тому що вони ніколи не думали, що Бог запровадить їх саме в Україну. І насправді, їм подобається наша культура. Отож, вони досить добре почуваються і в Україні, і взагалі навіть кажуть, що у нас більше прохолодніше, ніж в Італії. Але найбільше, напевно, їм подобається наш обряд, особливо Служба Божа співана на різні голоси», – розповідає черниця, додаючи, що згаданим сестрам «найбільше припало до серця те, що Бог їх покликав, отож, вони готові йти там, де Бог їх покличе». На даний час у Згромадженні є десять сестер.

З України до Італії

Наразі в Україні монахині мають дві спільноти: головний дім в Луцьку, на Волині, та ще один в Тернополі. Нещодавно започатковано третю спільноту цього Згромадження у місті Модена в Італії. Для сестер цього Згромадження це є виявом Божого Провидіння, адже вони виконуватимуть служіння в країні, де виникла ідея заснування їхньої спільноти. Для них це є знаком Божого благословення, адже, як зазначає с. Анна, – «якщо Бог хоче, то Він це здійснює дуже швидко і несподівано». Отож черниці працюватимуть не лише серед українців, але й для італійського суспільства.

Діяльність в часі війни

Розповідаючи про діяльність згромадження в умовах війни, с. Анна сказала, що на її думку, збільшилася кількість людей, які проживають в розпачі, в страху і більше потребують допомоги. Отож, сестри підтримують їх духовно. «Люди приходять просити про молитву. Багато хто просить про своїх дітей, внуків, тих, що пропали безвісти, полонених. І вони мають надію, що завдяки молитві, їхні родини та їхні діти повернуться додому». Сестри вислуховують та підтримують матерів, які втрачають своїх дітей на війні.

На завершення с. Анна побажала українцям, щоб вони глибше жили з Богом, щоб більше шукали Бога і розуміли, що без Бога ми не переможемо в цій війні, а також, щоб пам’ятали про те, що Бог нас дуже любить.