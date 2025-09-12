Папа призначив єпископа-помічника китайської дієцезії Чжанцзякоу

Ним став дотеперішній єпископ скасованої нещодавно дієцезії Сіванцзі, визнання єпископського служіння якого відбулося з боку цивільної влади. Призначення відбулося в рамках Тимчасової угоди з КНР

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ватиканська пресслужба повідомила про те, що у п’ятницю, 12 вересня 2025 р., відбулося визнання для цивільно-правових наслідків та вступ на посаду преосвященного Йосифа Ма Яньена, колишнього єпископа Сіваньцзі, якого Святий Отець, в рамках діалогу щодо застосування Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою, 4 вересня 2025 року призначив єпископом-помічником дієцезії Чжанцзякоу.

Нагадаємо, що кілька днів тому було повідомлено, що 8 липня цього року Папа скасував дієцезії Сіваньцзі та Сюаньхуа, об'єднавши їх у територію нової дієцезії Чжанцзякоу, єпископом якої призначив отця Ван Чженґуя, «схваливши його кандидатуру, – йдеться в повідомленні, – в рамках Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою».

«Ми з радістю дізналися, що сьогодні, з нагоди вступу на посаду Єпископа-помічника Чжанцзякоу Його Преосвященства Йосифа Ма Яньена, його єпископське служіння також визнано у цивільному порядку. Так само цивільне визнання отримала єпископська гідність Преосвященного Августина Цуй Тая, єпископа-емерита Сюаньхуа. Ці події, що стали результатом діалогу між Святим Престолом і китайською владою, є важливим кроком на шляху становлення сопричастя нової дієцезії», – заявив з цього приводу Маттео Бруні, директор Ватиканської пресслужби.

Преосвященний Йосиф Ма Яньен народився 15 січня 1960 року в Баодіні. 20 жовтня 1985 року був висвячений на священника в Апостольській префектурі Ісянь, де виконував обов'язки генерального вікарія. 20 грудня 2010 року отримав єпископське рукоположення. 30 січня 2013 року був призначений єпископом Сіваньцзі, канонічно прийнявши дієцезію 28 березня того ж року.