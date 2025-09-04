Папа підтримав працю спільної робочої групи між Католицькою Церквою і ВРЦ

Цими днями у Ватикані відбулася чергова пленарна зустріч Спільної робочої групи між Католицькою Церквою та Всесвітньою Радою Церков. Перед загальною аудієнцією у середу з учасниками засідань зустрівся Папа Лев XIV. Про цю зустріч розповів Секретар Дикастерії сприяння єдності між християнами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 1 до 3 вересня в осідку Дикастерії сприяння єдності християн відбувалася пленарна зустріч Спільної робочої групи між Католицькою Церквою та Всесвітньою Радою Церков. ВРЦ, відома також як Екуменічна Рада Церков, – це міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 році у яку входить майже 350 православних, протестантських, англіканських, орієнтальних та старокатолицьких Церков і церковних спільнот, які представляють приблизно 450 мільйонів вірних. Католицька Церква не є членом ради, але активно з нею співпрацює. Одним з таких органів співпраці є згадана Спільна робоча група.

У середу, 3 вересня 2025 р., з учасниками робочої групи, в якій кожна сторона представлена десятьма особами, зустрівся Папа Лев XIV. Про аудієнцію, яка відбулася перед початком загальної аудієнції, в інтерв’ю для ватиканських медіа розповів архиєпископ Флавіо Паче, Секретар Дикастерії сприяння єдності християн, що входить до Спільної робочої групи.

«Спочатку це мало бути лише привітання, нагода представитися та зробити спільне фото. Проте Святий Отець захотів зупинитися біля кожного з учасників, вислухати, звідки вони, до якої спільноти належать, а потім, перед молитвою “Отче наш”, благословенням та спільним фото, він звернувся до нас зі словами заохочення. Він особливо наголосив, що ця спільна праця Католицької Церкви та Всесвітньої Ради Церков повинна тривати, передусім тому, що заклик до єдності в час, коли світ є настільки розділеним і пораненим, є невідкладним. Адже свідчення християн і Церков не може бути нічим іншим, як закликом до єдності та сопричастя. І молитва “Отче наш”, яку він хотів, щоб ми проказали всі разом, говорить, що цю силу, це джерело єдності, ми знаходимо насамперед у стосунках з Христом, у зверненні до Бога, називаючи Його Отцем».