Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
Церква

Лев XIV очолить працю Асамблеї Римської дієцезії

Єпископ Риму особисто відкриє новий душпастирський рік своєї дієцезії, вручивши напрямні для душпастирської праці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев XIV особисто офіційно розпочне новий душпастирський рік Римської дієцезії, взявши участь у дієцезіальній асамблеї. Захід відбудеться у п'ятницю, 19 вересня 2025 р., в базиліці святого Івана на Латерані, що є катедральним собором Римської Церкви. Про це повідомила пресслужба Вікаріату Римської дієцезії. Офіційне оголошення про цю подію зробив кардинал-вікарій Бальдассаре Рейна у листі, адресованому всім вірним Римської дієцезії.

Зустріч, яка передбачає Літургію Слова під проводом Єпископа Риму, який також поділиться напрямними з пастирями та душпастирсьськими співробітниками своєї дієцезії, збере приблизно дві тисячі представників Божого люду. Це будуть настоятелі парафій, парафіяльні вікарії, настоятелі храмів, капелани, диякони, по троє мирян з кожної парафії, представники Ради мирянських асоціацій та представники жіночих і чоловічих спільнот богопосвяченого життя.

02 вересня 2025, 12:41
Ангел Господній
Ангел Господній
Папські аудієнції
Папські аудієнції
Твій внесок у велику місію Твій внесок у велику місію