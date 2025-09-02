Лев XIV очолить працю Асамблеї Римської дієцезії

Єпископ Риму особисто відкриє новий душпастирський рік своєї дієцезії, вручивши напрямні для душпастирської праці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев XIV особисто офіційно розпочне новий душпастирський рік Римської дієцезії, взявши участь у дієцезіальній асамблеї. Захід відбудеться у п'ятницю, 19 вересня 2025 р., в базиліці святого Івана на Латерані, що є катедральним собором Римської Церкви. Про це повідомила пресслужба Вікаріату Римської дієцезії. Офіційне оголошення про цю подію зробив кардинал-вікарій Бальдассаре Рейна у листі, адресованому всім вірним Римської дієцезії.

Зустріч, яка передбачає Літургію Слова під проводом Єпископа Риму, який також поділиться напрямними з пастирями та душпастирсьськими співробітниками своєї дієцезії, збере приблизно дві тисячі представників Божого люду. Це будуть настоятелі парафій, парафіяльні вікарії, настоятелі храмів, капелани, диякони, по троє мирян з кожної парафії, представники Ради мирянських асоціацій та представники жіночих і чоловічих спільнот богопосвяченого життя.