Орден святого Августина, з якого походить Папа, обрав нового головного пріора

Протягом наступних шести років орден очолюватиме о. Джозеф Фаррелл зі США. Вибір відбувся пополудні 9 вересня в рамках 188-ї Генеральної капітули.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Отець Джозеф Фаррелл від 9 вересня є 98-м Генеральним пріором Ордену святого Августина. У другій половині дня його обрали 73 капітульні отці з правом голосу, які зібралися на 188-му Генеральну капітулу, що триває в Римі в Папському патристичному інституті «Августиніанум». Отець Фаррелл, який до цього часу був Генеральним вікарієм Ордену та Генеральним асистентом для Північної Америки, отримав печатку від отця Алехандро Мораля Антона, який завершив свій другий поспіль шестирічний мандат. Нагадаємо, що о. Алехандро став у 2013 році став наступником о. Роберта Превоста, теперішнього Папи, який очолював Орден святого Августина від 2001 року.

Біографічна довідка

Новий Генеральний настоятель народився 11 липня 1963 року в Дрексел-Хілл, штат Пенсильванія, США. Він є членом августиніанської провінції Святого Томазо з Вілланова. Свої перші обіти як августиніанець склав у 1987 році, а урочисті обіти – у 1990 році. Був висвячений на священника 29 червня 1991 року в храмі Матері Божої Доброї Ради в Брин-Морі, штат Пенсильванія.

Отець Фаррелл здійснював своє служіння в парафіях, школах та університетах, відзначившись як студентський капелан та викладач. У 2013 році його було призначено Генеральним вікарієм Ордену, і на цій посаді він допомагав Генеральному пріору в проведенні канонічних візитацій спільнот та в інших завданнях. У 2019 році був переобраний Генеральним вікарієм, активно співпрацював з різними міжнародними комісіями Ордену, відвідуючи августиніанські спільноти в різних країнах.