Китай: свячення нового єпископа для дієцезії, яку створив Лев XIV

Два місяці тому Папа скасував дієцезії Сіваньцзі та Сюаньхуа, створивши нову дієцезію Чжанцзякоу та призначивши її першим єпископом, в рамках Тимчасової угоди з китайським урядом, священника Йосифа Ван Чженґуя, який сьогодні прийняв єпископське рукоположення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

З висвяченням у середу, 10 вересня 2025 р., 62-річного Йосифа Ван Чженґуя на першого єпископа дієцезії Чжанцзякоу завершився процес, який два місяці тому розпочав Папа Лев XIV. Ватиканська пресслужба повідомила, що 8 липня цього року, «з наміром сприяти пастирській опіці над Господньою паствою та ефективніше дбати про її духовне благо», Святіший Отець скасував дієцезії Сіваньцзі та Сюаньхуа, об'єднавши їх у територію нової дієцезії, яка входить до складу провінції Хебей і межує з Пекіном. Того ж 8 липня Папа призначив єпископом Чжанцзякоу отця Ван Чженґуя, «схваливши його кандидатуру, – йдеться в повідомленні, – в рамках Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою».

З ліквідацією дієцезій Сюаньхуа і Сіваньцзі, які 11 квітня 1946 року заснував Пій XII, нова дієцезія Чжанцзякоу займає загальну площу 36 357 км² і налічує 4 032 600 мешканців, з яких приблизно 85 тисяч є католиками. У ній нараховується 89 священників.

Новий єпископ Йосиф Ван Чженгуй народився в 1962 році, а від 1984 по 1988 рік навчався в семінарії провінції Хебей. Протягом наступних двох років проходив душпастирську практику в парафії Цюцзячжуан, 24 травня 1990 року він став священиком дієцезії Сяньсянь і був призначений до тієї ж парафії, в якій у 1991 році став настоятелем. Згодом служив у дієцезії Сюаньхуа.