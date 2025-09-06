Кардинал Сепе на Ювілеї Львівської митрополії: дякуємо за ваше свідчення

Папський посланець кардинал Крешенціо Сепе очолив у Львові ствяткування з нагоди 650-річчя римо-католицької митрополії в Україні. Під час проповіді він передав особливі вітання від Папи Лева XIV.

Mariusz Krawiec SSP, – Львів

Святкування 650-річчя Галицької митрополії латинського обряду є нагодою нагадати світові про трагедію війни в Україні та заохотити до подальших молитов за мир. Про це заявив спеціальний Папський посланець кардинал Крещенціо Сепе. Папа Лев XIV відрядив Архиєпископа-емерита Неаполя до Львова, щоб той представляв його на урочистостях з нагоди 650-річчя утворення римо-католицької митрополії в Україні, яка сьогодні діє у Львівській митрополії латинського обряду.

((© Mariusz Krawiec SSP))

Центральні святкування

В суботу, 6 вересня 2025 р., в львівському архикатедральному соборі Успіння Пречистої Діви Марії кардинал Сепе очолив урочисту Святу Месу. Папський посланець у своїй проповіді нагадав про багату на події історію архидієцезії, на чолі якої зараз стоїть архиєпископ Мечислав Мокшицький, особливо виокремлюючи її святих і подвижників. Згадуючи про вкорінення віри на цих землях, проповідник зазначив: «Як для дерева чи рослини корінь – це не зайве доповнення, а джерело життя, так і коріння нашої християнської ідентичності є умовою і, водночас, гарантією нашого здорового розвитку та нашого майбутнього в родині, суспільстві та всій спільноті країн, що виросли з Євангелія та традиції Церкви».

Папський посланець не забув згадати про складну ситуацію, пов'язану з війною, що триває в Україні. «У рік відзначення 650-річчя Львівської митрополії історія переплітається з драмою сьогодення. Триваюча війна залишає болісний слід у житті людей: біженців, поранених, зневірених, стражденних, загиблих», – сказав він, складаючи подяку за «непохитну відданість, за свідчення віри, надії та любові». «Насамкінець, браття й сестри, передаю вам благословення Святішого Отця Лева XIV, який благословляє Львів і всю митрополію і який у єдності зі святим Йоаном Павлом II, ввіряє вас опіці Божої Матері та нагадує вам: “Господь з вами! Не бійтеся!”» – підсумував проповідник.

Наприкінці проповіді кардинал Сепе побажав, також і від імені Папи Лева XIV, щоб над прекрасним небом Львова та України більше не було ракет і дронів, але піднісся спів ангелів, які звіщають мир, мир, який є справедливістю, спокоєм і братерством. А тоді передав дарунок Святішого Отця для Львівської катедри – чашу, з якою Папа служив Святу Месу в своїй приватній каплиці. Далі відбулося відновлення Хрещальних обітниць.

Інші моменти візиту Папського Посланця

Візит папського посланця став нагодою для численних зустрічей і відвідин. Кардинал Крешенціо Сепе, який перебуває у Львові з вечора четверга, у п'ятницю відвідав львівський реабілітаційний центр для ветеранів війни «Незламні», завітав до львівського осередку Спільноти святого Егідія та притулку для бездомних чоловіків, який провадять брати альбертинці. У передмісті Брюховичах він зустрівся зі студентами Вищої духовної семінарії Львівської архидієцезії, а також відвідав розташований там Дім Милосердя.

Перед суботньою Святою Месою папський посланець зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим, а в другій половині дня відвідає військове кладовище, на якому щодня ховають загиблих на фронті солдатів. У неділю кардинал Сепе освятить наріжний камінь під нову римо-католицьку парафіяльну церкву Чудотворного медальйона, що будується у Львові, та візьме участь у архидієцезіальному святі подяки за врожай у Крисовичах.