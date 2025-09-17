У Римі відкрилася фотовиставка про святого Івана Павла ІІ

У замку Святого Ангела в Римі бажаючі відвідувачі можуть переглянути виставку з понад 40-ка світлин, які в автентичний спосіб розповідають про різні моменти з життя Папи Івана Павла ІІ.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Mara Miceli – Ватикан

З нагоди Ювілейного Року 2025, в замку Святого Ангела в Римі, триває виставка під назвою «Іван Павло II. Людина, Папа, Святий у світлинах Джанні Джансанті», яка буде доступна для відвідувачів до 30 листопада 2025 р. Понад сорок мистецьких робіт запрошують глядача переосмислити понтифікат, який залишив слід не тільки в історії Церкви, але й у сучасній візуальній комунікації.

Зображення як універсальна мова

Маршрут експозиції пролягає крізь роботи римського фотографа Джанні Джансанті, який супроводжував Папу Івана Павла II протягом десятиліть, увічнюючи його в офіційних і приватних моментах, як під час його велелюдних Апостольських подорожей, так і в самітних місцях його духовних роздумів. Світлини цього фотографа, які в 1988 році виграли престижну премію «World Press Photo Award», розповідають про надзвичайну людяність Святішого Отця, створюючи його глибоко зворушливий портрет.

Цінність виставки полягає у подвійній розповіді, яка, з одного боку, розкривається через здатність об’єктива вловити суть людини, відтворюючи риси духовної сили та вразливості Папи, а з іншого – виявити народження періоду, в якому Іван Павло ІІ в міжнародних ЗМІ став глобальним символом миру й діалогу. «Ця виставка – не просто колекція знімків, а подорож у світ понтифікату, який зумів як ніколи раніше передавати послання за допомогою зображень, – пояснює кураторка виставки й викладачка історії фотографії в Римському університеті “Sapienza” Іларія Скьяффіні. – Саме в цьому полягає сила творчості Джансанті: фотографія стає універсальною мовою, здатною розповісти про таку складну і водночас досяжну постать, як Іван Павло II.

Тривожні миті історії

Одне з найсильніших фото зображує Папу в Хіросімі в лютому 1981 року. «У цьому місці, яке є символом трагедії та всесвітньої пам’яті, – зазначає кураторка, – погляду фотографа вдається поєднати жест Папи з історією людства, перетворюючи момент візиту на епізод з великою художньою та символічною цінністю».

Не менш потужною є фотографія замаху на Папу. «Знімок під час замаху є одним із найсильніших зображень усього понтифікату, – підкреслює професорка, – оскільки він розповідає про вразливість Папи і водночас про його відродження. У ньому відображені і слабкість, і стійкість, що зафіксовані в один і той самий момент».

Знакові постаті та здатність передати різні аспекти

У лютому 1986 року в Калькутті фотограф увічнив Івана Павла II поруч з Матір’ю Терезою. «Дві універсальні постаті віри й любові в одному кадрі, які здатні промовляти понад релігійними кордонами, стаючи іконографічною спадщиною людства», – коментує Іларія Скьяффіні. Серед світлин виставки виділяється Апостольська подорож до Литви у вересні 1993 року, яка ознаменувала зустріч з народом, який нещодавно вийшов з-під радянського панування. «На цьому знімку відтворено політичний і духовний вимір одночасно: не тільки подію, але й надію та свободу, які переживали ці народи», – зазначає кураторка.

Ще однією знаковою фотографією є відкриття Святих Дверей у 2000 році. «У ній, – продовжує співрозмовниця, – обрядовий жест перетворюється на ікону, здатну розповісти про цілу епоху Церкви, стаючи спільним візуальним спогадом нового тисячоліття».

Поєднання сакрального і повсякденного

Увагу відвідувачів виставки привертають також світлини з повсякденного життя святого Івана Павла ІІ в Апостольському палаці: сніданки, особисті моменти, побутові сцени. Як зазначає Іларія Скьяффіні, показати Папу в такому світлі було новаторським рішенням для того часу та сприяло зміні громадської думки, відображаючи насамперед Папу як людину, а не лідера Церкви. Таким чином, Джанні Джансанті мав здатність «поєднувати сакральність постаті Папи Римського та його повсякденну людськість», що зробило світлини виразниками колективної пам’яті. Завдяки ним публіка може взаємодіяти з однією з найвпливовіших та найхаризматичніших постатей сучасності.

На завершення кураторка виставки розповідає про символічне значення місця експозиції. «Виставка в замку Святого Ангела поєднує мистецтво, пам’ять і духовність у місці, яке підсилює послання зображень. Це не просто виставка, а захоплююче переживання, яке розповідає як про історію Церкви, так і про наше сьогодення», – пояснює вона.