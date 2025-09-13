Єдність у різноманітності: відбулася чергова зустріч єпископів східного обряду

В Австрії відбулася зустріч європейських єпископів східного обряду, зосереджена на темі єдності в різноманітності. Наступна така зустріч відбудеться в Угорщині.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Від 8 до 11 вересня 2025 р., у Відні, під егідою Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE) і на запрошення кардинала Крістофа Шенборна, ординарія для вірних візантійського обряду в Австрії, відбувалася 26-та пленарна асамблея католицьких єпископів східного обряду Європи, на яку зібралися кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії Східних Католицьких Церков, архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, очільник CCEE, глави різних Східних Католицьких Церков та загалом понад 65 єпископів. Подія відбулася в 250-ту річницю заснування «Barbareum», першої генеральної греко-католицької духовної семінарії у Відні. Про це зазначається в підсумковому документі CCEE.

Три стовпи сопричастя

Центральна тема зустрічі – «Єдність у різноманітності» – була розглянута на трьох пленарних засіданнях, які були присвячені трьом вимірам церковної єдності в Європі: єдність з Наступником апостола Петра, єдність між Східними Католицькими Церквами та єдність між східними католиками та Церквою латинського обряду.

Під час розгляду першого виміру виступив кардинал Клаудіо Ґуджеротті, який розповів про постійну симфонічну динаміку, яка повинна оживляти два полюси: універсальність (єдину Католицьку Церкву) і особливість (кожної Церкви sui iuris). За його словами, ця взаємодія не позбавлена проблем і суперечностей як на юрисдикційному, так і на культурному, політичному й економічному рівнях. Наводячи приклади деяких із цих проблематик, промовець проілюстрував зусилля Святого Престолу, спрямовані на підтримку бажаної гармонії.

Другу тему, присвячену сопричастю між Східними Католицькими Церквами в Європі, розкрив, зокрема, архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, який у своїй доповіді підкреслив дар і зобов'язання, які несе це сопричастя, наголосивши на повазі та визнанні, з якими ставляться до Східних Католицьких Церков, та на поради, які вони можуть запропонувати Вселенській Церкві в дедалі більш секуляризованій Європі. У цьому контексті ієрарх вказав на важливість обміну досвідом між католиками обох обрядів.

Своєю чергою, кардинал Крістоф Шенборн, розпочинаючи свою доповідь з історії створення першого Ординаріяту для східних католиків у Відні в 1935 році, вказав на важливість ординаріятів як конструктивного способу, щоб захистити специфіку кожної з Церков sui iuris на території юрисдикції Церкви латинського обряду, а також подолати труднощі, які могла б спричинити інша ієрархія на суміжних територіях.

Робота в групах завершилася пленарною дискусією, під час якої учасники висловили готовність втілювати в життя напрацьовані пропозиції, що торкаються молоді, освіти, канонічних, літургії та екуменічних аспектів взаємодії між католиками латинського та східних обрядів.

Під час засідань учасники також обговорили наслідки війни в Україні. Детальніше про це розповів Блаженніший Святослав Шевчук, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький. Глава УГКЦ подякував за підтримку і допомогу, яку українці отримали як від Церков, так і від представників влади європейських країн. Крім того, єпископи торкнулися й інших збройних конфліктів, які зачіпають Східні Католицькі Церкви в усьому світі.

Важливі діалоги та наступна тема зустрічі

Зустріч католицьких єпископів східного обряду Європи включала також богослужіння в різних обрядах. Особливо значущою була Божественна Літургія святого Івана Золотоустого у віденському соборі святого Стефана за участю 60-ти єпископів східного обряду. Це богослужіння привернуло увагу австрійських медіа і транслювалося також в прямому ефірі.

Учасники пленарних асамблей мали нагоду зустрітися з мером Відня, Міхаелем Людвіґом, представником Комісії Європейського Союзу в Австрії Патріком Лобісом та федеральним міністром Клаудією Плаколм. Сторони обговорювали обопільні очікування Церкви та цивільних інституцій щодо майбутнього Європи. Програма також включала зустріч з Апостольським Нунцієм архиєпископом Педро Лопесом Кінтаною, та візит до монастиря Клостернойбурґ.

Наступна зустріч єпископів Східних Католицьких Церков Європи запланована на 15 вересня 2026 року в Маріяповчі, Угорщина, та буде присвячена місіонерському формуванню в Східних Католицьких Церквах та зміцненню східної католицької ідентичності в діаспорі.