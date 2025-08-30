Німеччина: 595 мільйонів євро від церковних структур на благодійність у світі

Церковні організації Німеччини підбили підсумки міжнародної благодійної діяльності, що охоплює проекти, реалізовані як єпископською конференцією та окремими дієцезіями, так і різними організаціями.

о. Тимотей Т. Коцур - Ватикан

Німецькі католицькі дієцезії, чернечі ордени та міжнародні благодійні організації у 2024 році профінансували душпастирські й соціальні проекти та проекти розвитку в Африці, Азії, Океанії, Латинській Америці та Східній Європі на суму, що становить 595 мільйонів євро. Ця цифра відображена в щорічному звіті «Weltkirche 2024» (Світова Церква 2024), який готує спеціальна комісія Єпископської Конференції. В ньому представлені найважливіші суб'єкти Католицької Церкви, що діють на міжнародному рівні.

Голова комісії єпископ Бертрам Майер, Ординарій Ауґсбурґа, представляючи звіт, зізнався, що вражений наданою допомогою, визнаючи, що до «діяльності Світової Церкви залучено чимало суб’єктів». Водночас єпископ підкреслив, що діяльність Світової Церкви приносить конкретні позитивні зміни в життя окремих людей і спільнот. У передмові до щорічного звіту він підкреслює особливий характер вселенської церковної співпраці. Вона задумана «як допомога самодопомозі, підкріплена вірою і здійснювана в дусі братньої співпраці». Таким чином, вона долає національні кордони і культурні відмінності. Окремий розділ звіту присвячений питанню, як можна далі розвивати співпрацю між Церквами в світі в умовах скорочення ресурсів і дедалі більш несприятливих умов.

Конференція «Weltkirche» складається з представників Німецької єпископської конференції, дієцезій, Німецької конференції вищих настоятелів чернечих орденів, благодійних організацій (Adveniat, Caritas Internationalis, дитячої місіонерської організації «Die Sternsinger», Misereor, Missio Aachen und Munich, Renovabis, Bonifatiuswerk), асоціацій та інших інституцій, що діють у Німеччині в рамках підтримки благодійних ініціатив у всьому світі. Щорічний звіт, окрім тематичного фокусу та статистичного розділу, пропонує огляд різноманітної міжнародної діяльності організацій-учасниць.