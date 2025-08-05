Кардинал Рейна до молоді Неокатехуменальної Дороги: будьте щасливими і святими

«Будьте щасливими молодими людьми, будьте святими молодими людьми», – цими словами кардинал Балдассаре Рейна, Генеральний вікарій Римської дієцезії, звернувся до молодих людей, які представляють спільноти Неокатехуменальної Дороги в різних країнах світу, під час молитовної зустрічі з ними на другий день після Євхаристійного богослужіння з Папою Левом XIV.

Світлана Духович – Ватикан

У понеділок, 4 серпня 2025 р., у передмісті Риму Тор-Верґата відбулася зустріч молоді спільнот Неокатехуменальної Дороги, в якій взяло участь приблизно 120 тисяч осіб з різних країн світу. Найбільшими групами були італійці (22 тисячі), іспанці (17 тисяч) та американці (11 тисяч). Група з України налічувала понад 500 осіб. Ця подія відбулася на тому самому місті, де попереднього дня Папа Лев XIV відслужив Святу Месу для учасників Ювілею молоді.

Кардинал Балдассаре Рейна благословляє молодих людей (@Vatican Media)

У Літургії Слова, яку очолив кардинал Балдассаре Рейна, Генеральний вікарій Римської дієцезії, взяли участь ще п'ять кардиналів – Фернандо Філоні, Ґжеґож Рись, Жан-Клод Оллеріш, Марк Уелле, Ендрю Йом Су-джунг – а також 30 архиєпископів і єпископів.

Після читання Євангелія кардинал Рейна передав присутнім вітання та обійми Святішого Отця. «Ця зустріч є відповіддю на заклик Папи Лева прагнути до святості», – сказав він. Нагадуючи, що ми живемо в суспільстві, в якому Бога, немов би, відсунули на другий план, в часи, позначені самотністю, кардинал закликав прийняти поклик Бога, який не хоче нічого відбирати у нашого щастя, а навпаки, «робить наші задуми більшими». «Будьте щасливими молодими людьми, будьте святими молодими людьми», – завершив він.

Засновник Неокатехуменальної Дороги Кіко Арґуельйо (@Vatican Media)

«Ми прийшли, щоб зібрати плоди вашої зустрічі з Папою», – сказав засновник Неокатехуменальної Дороги Кіко Арґуельйо, звертаючись до молоді. «Дуже важливо, щоб віра вашого Хрещення, яке ви оживляєте в Неокатехуменальній Дорозі, міцно трималася на Петрі», – наголосив він, додаючи, що у Римі мученицькою смертю загинули «стовпи Церкви: святий Петро, святий Павло і також дуже багато християн».

У своїй промові до молоді Кіко Арґуельйо пригадав біблійний уривок про гріхопадіння. Обман диявола, за його словами, полягає в тому, щоб змусити людину повірити, що вона є самодостатньою, що може вирішувати, що є добром, а що злом і що їй не потрібно «нікому підкорятися». З цього обману, з відрізання коренів свого буття від Бога, походить глибока самотність, нездатність любити. Засновник Неокатехуменальної Дороги процитував слова святого Августина: «Бог, який створив тебе без тебе, не може спасти тебе без тебе». Нове життя, як підкреслив Кіко, ми отримуємо, коли навертаємося до Христа, який віддав своє життя за нас, помер за нас, воскрес і вознісся на Небо. Христос насправді показав іншу форму любові на хресті. І ми також покликані брати участь у цій любові, за якою нас впізнають, що ми є Його учнями.