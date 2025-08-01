Президент Карітасу Європи: не забуваймо про Україну та її народ

Повернувшись нещодавно з України, австрійський священник, колишній очільник Карітасу в своїй країні, який сьогодні координує благодійну мережу на континентальному рівні, закликав до солідарності з народом, який потерпає від посилення обстрілів, а також не зменшувати підтримку біженців, допомагаючи їхній інтеграції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

По завершенні візиту в Україну, який відбувався в липні, президент Карітасу Європи о. Міхаель Ландау звернувся із нагальним закликом не забувати про країну та її народ, які жахливо страждають через посилення обстрілів з боку Росії, а труднощі та потреба в гуманітарній допомозі постійно зростають. За його словами, населення безмежно вдячне за будь-яку допомогу, але в той же час існує великий страх бути забутими світом через багато інших криз і конфліктів. Думками про це о. Ландау поділився в інтерв'ю інформаційному агентству Kathpress, опублікованому 31 липня 2025 року. Нещодавно він взяв участь у міжнародній конференції Карітасу в Івано-Франківську, а також відвідав Львів.

У червні кількість загиблих і поранених цивільних осіб досягла нового максимуму, а гуманітарні наслідки цих безперервних обстрілів є не менш драматичними. Зокрема, особливо вразливими є люди похилого віку та переміщені особи, але й психологічне навантаження на дітей також надзвичайно велике, як зазначив священник. «Людей витягують з ліжка ніч за ніччю», – говорить він, покликаючись на той факт, що від лютого 2022 року було понад 62 тисячі повітряних тривог. Він дивується, «як люди можуть все це витримати». Понад 12 мільйонів людей залежать від гуманітарної допомоги, а це близько 40 відсотків населення. «Війна залишила глибокий слід у суспільстві. Жодне село, жодне місто не оминула смерть; є величезні страждання, але також і неймовірна сила», - розповів президент Карітасу Європи. За його словами, існує величезне прагнення до миру, «але люди також знають: якщо вони перестануть захищатися, України більше не буде в такому вигляді».

Отець Ландау застеріг щодо драматичних наслідків скорочення фінансування допомоги як на міжнародному рівні, так і в Австрії. Він звернувся до австрійського уряду з проханням не припиняти всю внутрішню допомогу українським біженцям в Австрії; метою має бути інтеграція якомога більшої кількості людей на ринок праці, щоб вони могли утримувати себе самі. Він також закликав австрійців до солідарності з українським народом, просячи про подальші пожертви на підтримку відповідних проектів.