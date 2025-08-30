Віра Церкви (33): періоди літургійного року та Великий піст

В тридцять третьому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про центральний елементи літургійного року та значення періоду Великої Чотиридесятниці.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Конституція ІІ Ватиканського Собору про святу літургію в особливий спосіб звертає увагу на характер і зміст церковного року, який відрізняється від звичайного календарного року. Церковний календар також називається літургійним, оскільки регулює свята, які охоплюють сукупність літургійних обрядів і діянь, за допомогою яких спільнота Церкви звертається до Бога під час спільної молитви. Погляньмо на загальні особливості літургійного року, про які навчає нас соборна конституція Sacrosanctum Concilium.

Аудіоверсія

Структура літургійного року

Центральним елементом літургійного року стає звершення спомину пасхального таїнства Христа. Конституція про святу літургію навчає, що в річному циклі Церква розгортає все таїнство Христа – від Воплочення й Різдва аж до Вознесіння й Зіслання Святого Духа, щоб робити вірних причасниками заслуг Христа. Тому літургійний календар щороку відтворює історію спасіння та складається з чітко визначених періодів, які відповідають віхам життя Ісуса з Назарету. Осердям літургійного року є подія Воскресіння Христового, яку ми святкуємо щонеділі, а раз на рік переживаємо її разом зі страстями в урочистий і винятковий спосіб.

Встановлені Церквою періоди літургійного року дають можливість кожному віруючому належно до них підготуватися, утверджуючись у своїй вірі. З цією метою, кожен період включає в себе читання визначених текстів зі Святого Письма, певні літургійні елементи, використання означених кольорів та інших богослужбових речей. Цей шлях річного циклу переривається зупинками, які запрошують до роздумів над вірою святих, серед яких пріоритетне місце займає Пресвята Богородиця. У такий спосіб всі важливі теми християнської віри розкриваються протягом літургійного року в недільні та святкові дні. Подібно до того, як у річному циклі природи і в житті кожної людини відбувається чергування світла і темряви, злетів і падінь, літургійний рік допомагає сприйняти і відобразити велике розмаїття аспектів нашого життя.

Період слухання Божого слова та чинення діл покаяння

Оскільки пасхальне таїнство, смерть і воскресіння Ісуса, безпосередньо торкається діла відкуплення, то зосередимося насамперед на періоді Великого Посту, який є часом роздумів над Христовими страстями, а також періодом приготування до найбільшого християнського свята – Христового Воскресіння.

Великий піст – це час, коли вся Церква збирається в молитві, керуючись Божим словом, щоб осягнути таїнство Христових страстей, смерті й воскресіння завдяки практикам покаяння. У такий спосіб цей період, згідно з Господнім вченням: «Покайтеся і вірте в Євангеліє» (Мк. 1,15), стає школою духовного очищення і вдосконалення. «В літургії та в літургійній катехизі слід повніше висвітлювати подвійний вимір пори Великого посту: вірних, які наполегливо слухають Боже слово й віддаються молитві, вона готує до пасхального таїнства і через спомин про Хрещення або приготування до нього, і через покаяння», – навчає соборна конституція Sacrosanctum Concilium. Бачимо, що Боже слово і молитва є важливими середниками на шляху до Пасхи, поглиблюючи значення Святого Таїнства Хрещення. Не даремно Великий піст є періодом приготування кандидатів до Хрещення, яке, згідно давньою практикою Церкви, уділяється в день Христової Пасхи. Великопосні літургійні стихири зберегли до наших днів покликання на Хрещення та покаяння, які є ключем до інтерпретації Великого посту і його зв’язку з життям християн. Протягом цього періоду Церква пропонує ті читання з Божого слова, які дозволяють живити нашу віру: біблійна мудрість та євангельські розповіді спонукають до роздумів та дають поживу для особистої молитви. У цьому контексті доброю практикою у житті парафій є реколекції та катехизи, які повніші розкривають значення Божого слова для духовного життя.

Слухання і читання Святого Письма повинні наближати нас до Христа, Який показує приклад, постивши сорок днів (Мт. 1,12-13; Мт. 4,1-11). Його перемога над сатаною у пустелі дарує нам надію й усвідомлення, що з Ісусом ми також можемо вийти переможцями у щоденних битвах внутрішнього життя. Тоді спокуси стають нагодою краще пізнати себе й більше довіряти Богові. Завдяки Христові ми знаходимо в собі сили рішуче відкинути спокусу, не піддаючись на діалог. Погляньмо на поставу Ісуса, він не веде діалог з дияволом, як це робила Єва в едемському саді. Ісус знаходить прихисток у Божому слові й відповідає силою цього Слова. Тому в момент спокус не варто сперечатися, а захищати своє духовне життя Божим словом, яке нас рятує.

Літургія відіграє важливу роль також у процесі навернення, запрошуючи нас до традиційних діл покаяння, якими є молитва, піст та милостиня. Завдяки ним змінюється добре наставлення у наших стосунках з Богом (молитва), з іншими (милостиня) і з самими собою (піст). Молитися означає спілкуватися з Богом, прагнучи жити з Ним в єдності, а піст означає стримування від їжі і від всього того, що нас зв’язує і робить залежними. Постом людина звільняє простір для Бога, а молитвою наповнює його Богом. Діла покаяння сприяють Божій благодаті, яка уможливлює ефективність зовнішніх вчинків: благодать очищує серце, звільняє від поривання гріха, а також зміцнює волю людини. У такий спосіб, підтримувані Богом, можемо любити ближніх, творячи діла милосердя.

Покаянна мандрівка зі Святими Таїнствами

Наближаючись до Христа у Великому пості, сприятливому часі для покаяння, християни покликані зміцнювати волю чеснотами, які допомагають уникати гріха. У нашій щоденній боротьбі з безладом гріха, привілейованими засобами стають Святі Таїнства Покаяння та Євхаристії. Внутрішнє покаяння вдосконалюється через приступання до Святого Таїнства Покаяння, адже в ньому поєднується бажання навернення та Боже милосердя, які утворюють внутрішнє чудо преображення людини, створеної на образ і подобу Божу.

Дар прощення є актуальний також з огляду на те, яку шкоду гріх завдає ближнім. У цьому контексті Конституція про святу літургію нагадує про важливу тему для великопосних катехиз, яка стосується суспільних наслідків гріха. У цьому контексті Папа Іван Павло ІІ неодноразово вказував на т. зв. «соціальні гріхи», коли в суспільстві створюються передумови проти гідності особи (право на аборт, евтаназію) або відбуваються економічні зловживання (підтримка корупції, диктатури, загарбницьких воєн). Гріх може конкретним чином скривдити ближнього та є вплетений не тільки в індивідуальні стосунки, а й у відносини цілих людських груп. Так званий соціальний чи суспільний гріх є таким в тому сенсі, що кожен гріх ранить дану спільноту, в якій коїться: Церкву, суспільство, близьке оточення. Тому з огляду на таємницю єдності людського роду, і на суспільну солідарність, зло, яке людина чинить особисто, впливає на інших, подібно як і її добро. «Суспільний гріх» не передається від одних осіб до інших автоматично, а лише через поганий вплив і поганий приклад, які сприяють вибору на користь грішного рішення, і відтак спричиняються до особистого гріха іншої особи, тобто до її свідомого і добровільного акту. Тому ІІ Ватиканський собор вказує на потребу напоумляти про відразу до гріха. Відтак наступним кроком має стати приступання до Святого Таїнства Покаяння. Великий піст є чудовим часом, щоб стимулювати особливу любов до цього Таїнства, поширюючи серед багатьох наших рідних і знайомих радість примирення з Богом.

Очищені Божим прощенням, ми поєднуємось з чистим Христом у Святому Таїнстві Євхаристії, таїнстві любові Бога до людини. Господь ясно говорить: «Якщо не споживатимете тіло Чоловічого Сина й не питимете його кров, не матимете життя в собі» (Ів. 6,53). Християнство – це не культура чи перелік правил, а сам Ісус Христос, Який став людиною і залишив себе у Найсвятіших Тілі й Крові. Святе Таїнство Євхаристії – це чудо, яке називається Христос посеред нас. І коли ми причащаємось, то живий Бог чинить нас собою.

Отже, літургійне життя пропонує нам гідно пройти період Великого посту через старанні роздуми над Святим Письмом, діла покаяння (молитва, піст, милостиня) та приступання до Святих Таїнств. Крім того, кожна місцева Церква надає вірним детальні приписи, щоб через діла умертвлення та покаяння Бог жив у нас і діяв через любов.

