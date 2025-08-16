Віра Церкви (31): неділя – День Господній

В тридцять першому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про витоки святкування неділі, яке розпочалося від появи воскреслого Христа своїм учням та продовжується під час Святої Літургії.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Недільне звершення Євхаристії займає пріоритетне місце в житті Церкви. Ми, християни, ходимо в неділю на Божественну Літургію / Святу Месу, щоб зустріти воскреслого Господа, послухати Його слово та прийняти Його пречисте Тіло. Ця дійсність міцно закарбувалася у серцях учнів Ісуса, які збиралися на Євхаристійну зустріч з Господом у день тижня, який юдеї називали «першим днем тижня», а римляни – «днем сонця», бо в цей день Ісус воскрес з мертвих і з’явився учням, розмовляв з ними, їв з ними і дарував їм Святого Духа. З цих причин неділя є для нас святим днем, освяченим звершенням Євхаристії, живою присутністю Господа серед нас і для нас.

Перша недільна зустріч з Христом

Неділя, як ми вже зазначили у попередньому епізоді, є днем воскресіння Христового. Це велике таїнство повертає нас до первісної події нашої віри, а отже, до витоків Церкви, яка зберегла впродовж історії традицію збиратися у цей день, щоб відсвяткувати пасхальне таїнство. А все почалося від зустрічі воскреслого Ісуса зі своїми учнями, Який об’явився їм у перший день після суботи. Згідно з розповідями євангелистів Марка (Мр. 16,14-18), Луки (Лк. 24,36-49) та Івана (Ів. 20,19-23), Ісус показав учням сліди славних ран, розділив з ними трапезу, дарував Святого Духа і свій мир. За прикладом тієї першої зустрічі, що відбулася після суботи, відбулася і друга зустріч (див. Ів. 20,26-29), в якій Господь передав дар миру, показав невіруючому Томі хресні рани і спонукав його увірувати. Аналізуючи ці перші відомості, можемо виокремити осердя християнської неділі – святкування пасхальної таємниці Христа, з якої розвинулися щотижневі святкування християнської громади, кожного першого дня після суботи, про що також розповідається в Діяннях Апостолів (Ді. 20,7) і в першому посланні апостола Павла до Коринтян (1 Кор. 16,2).

У такий спосіб неділя стала днем для Божественної Літургії / Святої Меси як день Бога, Який збирає своїх учнів. Божественна Літургія – це насамперед зустріч з воскреслим Христом у Святому Таїнстві Євхаристії, де Він справді стає присутнім з нами і в нас. Тому недільний припис брати участь в Службі Божій у неділю та свята не є свавільним витвором Церкви. Церковна заповідь в юридичній формі виражає те, що вже було присутнє у Церкві від самого початку, починаючи з апостольських часів. Неділя – це відповідь Церкви на те, що зробив Господь для нашого спасіння, та є днем спільної єдності з Ним у літургії Церкви.

Важливість Літургії Слова

Святковий характер недільного Богослужіння відображається в певних літургійних елементах, які охоплюють Літургію Слова та Літургію Жертви – дві частини Євхаристійного богослужіння. Літургія Слова включає біблійні читання, Символ віри тощо, де кульмінацією стає читання з Євангелій, які дозволяють простежити життя і навчання Ісуса Христа. Мати-Церква пропонує нам рясну духовну поживу з Божого слова, яка спонукає до молитовної відповіді під час Богослужіння. Щоб допомогти нам засвоїти поживу Божого слова, священник щонеділі виголошує проповідь, в якій у світлі пасхального таїнства пояснює значення біблійних читань, передовсім Євангелія. Таким чином, проповідь допомагає нам краще брати участь у Євхаристійному богослужінні, та навчає, що те, в чому ми беремо участь, має значення і поза храмом, змінюючи повсякденне життя.

У цьому контексті можемо зрозуміти сенс дня відпочинку, яким для християн є неділя, а для юдеїв – субота. Як зазначають дослідники юдаїзму, призупинення щоденних занять в Ізраїльському народі в суботу – це не лише відпочинок від праці, на згадку про відпочинок Бога після творення, але, насамперед час, щоб присвятити себе вивченню Божого закону. У юдейській молитві (תְּפִילָּה) напередодні суботи, ми знаходимо таке благання до Бога: «Сподоби нас спочинку Твого. Освяти нас заповідями Твоїми, відгороди нас Законом Твоїм, насити нас благами його, звесели нас спасінням Твоїм і очисти серця наші». Елемент пізнання Божого слова, яке є для християн духовним законом, був присутній у Церкві з самих початків, і тому міститься в структурі Євхаристійного богослужіння. Крім того, для християнина доброю справою у неділю, може бути читання Святого Письма, зокрема, Євангелій, щоб освятити цей день відпочинку та збагатити свою віру.

Єдність з Христом, яка сприяє єдності у Церкві

Отож, звершення Євхаристії є невід’ємним елементом, який характеризує недільне зібрання християнської громади. З цієї причини неділя є для нас святим днем, освяченим живою присутністю Господа. Саме Євхаристійне богослужіння робить християнську неділю неділею. Ця зустріч з Христом не є індивідуалістичною: ми завжди святкуємо її в єдності з усією Церквою. Під час недільної Літургії зміцнюється наша єдність з іншими членами християнської спільноти, щоб врешті-решт бути одним тілом, відображаючи одну віру, одного Господа і одне Хрещення (пор. Еф. 4,3-5). Як приємно щонеділі бачити як християнські сім’ї – батько, мати, діти, бабусі та дідусі – збираються разом на Літургію. Зібрання Христових учнів увіковічнює образ першої християнської громади, яку описує євангелист Лука, зазначаючи, що перші християни «постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба й молитвах» (Ді. 2,42). Завдяки спільному звершенню Євхаристії Христос формує Церкву: «Тому, що один хліб, – нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі (1 Кор. 10,17).

У неділю християнська громада збирається, щоб сповідувати віру у воскреслого Христа та пожинати плоди обіцяного Ним блаженства: «Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» (Ів. 20,29). Ба більше, у звершенні Євхаристії виражається досвід, пережитий учнями Ісуса під час Тайної вечері та коли їм з’явився воскреслий Господь (пор. Ів. 20,19). Цей тісний зв’язок між воскреслим Христом і Євхаристією можемо простежити у різних євангельських розповідях, які лягли в основу Євхаристійного богослужіння. У Літургії Христос через священника дає Свій мир («Мир вам»), промовляє Своє слово через читання Євангелія та об’являється своїм учням у звершенні Святого Таїнства Євхаристії. Тут доречно пригадати також досвід учнів з Емаусу, яких супроводжував Христос, поступово виявляючи Себе завдяки слову, і зрештою, у спільній трапезі: «І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив, і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали» (Лк. 24,30-31).

Пріоритетний зв’язок між неділею та Пресвятою Євхаристією

Отож, неділя – це день Євхаристії. Неділя у своїй сутності не існує без Євхаристії. Недільний день і Євхаристія передбачають одне одного, адже Євхаристія знаходить свій первинний зміст у неділі, а неділя черпає свій сенс з Євхаристії. Оскільки Пасха Христова є основним змістом неділі, то Євхаристія, пасхальне таїнство, необхідна для того, щоб зробити неділю Господнім днем. Згідно зі свідченням Євангелій, воскреслий Ісус був присутній серед своїх учнів, пояснюючи Писання, ламаючи з ними хліб, споживаючи їжу і пиття, і таким чином заклав основу щотижневого недільного зібрання на молитву. Євхаристія – це те благодарення, яке Церква звершує, приймаючи дар Слова Господнього і Його Тіла й Крові.

Святий Іван Золотоустий зазначає, що християнин, який у неділю не приступає до Господнього столу, столу Слова і Хліба, відокремлює себе від Господа. Божий люд не може існувати без Євхаристії, а світ без Євхаристії не отримує сили для переміни й спасіння, які виходять з цього Святого Таїнства. У перші століття християнства участь у недільній Євхаристії була настільки важливою, що люди без вагань йшли на ризик мученицької смерті, щоб взяти участь у Літургії. Зрештою, у часи Радянського Союзу, коли Церква переслідувалась, чимало людей таємно збиралися у домівках під проводом священника, щоб приступити до Святого Таїнства Покаяння та зібратися на Божественну Літургію, знаючи про небезпеку бути заарештованим чи звільненим з роботи. Усвідомлення важливості й потреби Пресвятої Євхаристії є сьогодні нагодою відновити в собі радість, яку переживали учні Ісуса після Його воскресіння, щоб черпати сили зі святого причастя, яке дарується задля нашого спасіння та освячення нашого життя.

