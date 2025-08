Віра Церкви (29): природа літургійних знаків, благословень і освячень

В двадцять дев’ятому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про пізнання таїнства Христа, Який дарує Божу благодать через Святі Таїнства, яка сходить через освячення і благословення у Церкві.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Святі Таїнства, які дарують Божу благодать, належать до літургії Церкви, відображаючи у ній дію Христа. У цьому епізоді ми поглянемо на взаємозв’язок між Святими Таїнствами та літургією, а також окреслимо значення сакраменталій на основі навчання ІІ Ватиканського Собору.

Присутність Христа у Святих Таїнствах

Якщо в Євангеліях немає безпосередніх згадок про літургію, то це тому, що вони вже є літургією життя Ісуса. Євангелисти розповідають про численні зустрічі Ісуса, найрізноманітніші прохання, які є практично літургійними формулами: «Господи, змилуйся (Мт. 17,15), Господи, «помилуй нас» (Мт. 9,27) тощо. Тому і Святі Таїнства у період земного життя Ісуса були зайвими, адже в Ісусі людина мала безпосередній зв’язок з Богом. Саме по собі таїнство бере початок від Бога – Ісус є таїнством зустрічі людини з Богом. Тому апостоли не потребували, наприклад, хрещення, адже бачили і спілкувалися безпосередньо з Богом. Після події вознесіння Ісуса на небо, єдність з Богом стає сакраментальною (за посередництвом Святих Таїнств).

Отож, у взаємозв’язку між богослужінням та Святими Таїнствами, особа Ісуса Христа є ключовою. Церква, вірна своєму дорученню, отриманому від Засновника, продовжує священниче служіння Ісуса Христа, насамперед через Святу Літургію / Святу Месу. Вона чинить це, звершуючи Пресвяту Євхаристію, уділяючи Святі Таїнства, і зрештою, через богослужіння добового кола, щоб протягом літургійного року день і ніч були освячені молитвою містичного Христового Тіла. Таким чином, Церква продовжує діло відкуплення, яке здійснив Христос, принісши Себе в жертву на хресті, щоб дарувати нам спасіння. Про це нагадує ІІ Ватиканський Собор, який наголошує на поверненні до значення особи Христа, що є основоположним для літургії Церкви. Літургійні дії, включно з тими, що здійснюються під час уділення Святих Таїнств, є простором, в якому Христос повинен об’явити Себе. Таким чином, Святі Таїнства отримують здатність до освячення не від людських дій, а внаслідок того, що Ісус присутній і діє в своїй Церкві.

Властивість літургійних знаків

«Літургію правомірно вважають виконанням священничого служіння Ісуса Христа, адже в ній означається видимими знаками і у спосіб, властивий для кожного знаку, звершується освячення людей», – зазначає Конституція Sacrosanctum Concilium. Літургійні знаки є дієвими засобами для освячення, та мають завдання навчати, а тому потрібно, щоб вірні могли їх легко розуміти. Тобто те, що робить священник під час уділення Святих Таїнств, має бути зрозумілим та не зводитись до рівня символічних дій, які виконуються недбало чи з поспіхом. Знаки, які використовуються у богослужіннях та Святих Таїнствах, не є магічним рецептом для отримання благодаті, а повинні бути відповідними з тим, на що і на Кого вони вказують.

Як літургія, так і кожне Святе Таїнство має видимі елементи, які відсилають до невидимого. У нашому досвіді ми використовуємо органи чуття (зір, слух, смак, дотик і т.д.), щоб пізнати і, таким чином, отримати доступ до світу, який виходить за межі наших чуттів. Святе Письмо свідчить про цю спасенну ікономію, коли стверджує, що «з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх» (Муд. 13,5), а апостол Павло повторює це, кажучи, що невидимі досконалості Бога, тобто Його вічна сила і божество, після роздумування над творінням, стають видимими (пор. Рим. 1,20). Тому сакраментальні знаки мають використовувати наші органи чуття, щоб вести до невидимого. «Те, що в Церкві є людського, – спрямоване до божественного і йому підпорядковується; що є видимого – спрямоване до невидимого; що є діяльного – спрямоване до споглядального, а що теперішнє – спрямоване до майбутнього Міста, якого шукаємо (пор. Євр. 3,14)», – навчає соборовий документ про святу літургію. Отож, видимі знаки, дії та слова, які використовуються у Святих Таїнствах, мають педагогічну мету – провадити за межі матеріального, вказуючи на Христа і на отримання Божої благодаті.

Дивлячись на Святі Таїнства, ми не можемо зупинятися лише на їхній об’єктивній ефективності чи на тому, що є видимим, тобто лише на сакральних знаках. Вони покликані вести нас набагато далі. Для того, щоб перейти цю межу, потрібна віра. Конституція про святу літургію зазначає, що Святі Таїнства «не лише ґрунтуються на вірі, а й живлять, утверджують і виявляють її словами та речами; тому вони і звуться таїнствами віри». Як би це парадоксально не звучало, віра зростає і зміцнюється, коли беремо участь у Святих Таїнствах. Йдеться не про автоматичний процес, а про співпрацю з Богом у ділі нашого освячення. Це твердження можемо застосувати також до богослужінь. Справжнє і глибоке розуміння не приходить від прослуховування циклу лекцій про літургію, хоча вивчення літургії є важливим і необхідним. Розуміння літургії починається з досвіду участі в самій літургії. Спочатку, беручи участь у богослужіннях, нам може бути ніякового, наче у незнайомому середовищі, але з часом ця участь стає дедалі більш плідною і повноцінною. Зрештою, почнемо відчувати справжній смак літургії.

Цінність сакраменталій в житті Божого люду

«Свята Мати-Церква установила сакраменталії, тобто священні знаки, які, певним чином наслідуючи Святі Таїнства, позначають передовсім духовні наслідки, яких досягаємо через моління Церкви. Вони налаштовують людей приймати питому дію Святих Таїнств і освячують різні обставини життя», – навчає Конституція Sacrosanctum Concilium. Поряд із сімома Святими Таїнствами існують сакраменталії (благословення й освячення), які близькі до них з кількох причин. По-перше, вони також складаються із «священних знаків» – слів, речей і дій. Сакраменталії уділяються за допомогою ікономії чуттєвих знаків (signa sensibilia), що відповідає природі людини як субстанційної єдності душі й тіла. Спасенний статус цієї ікономії ґрунтується на воплоченні другої Особи Пресвятої Трійці – Ісуса Христа. По-друге, сакраменталії приносять насамперед духовні наслідки, але також і матеріальні блага (зцілення, рясний урожай…), якщо це відповідає Божій волі, служачи на користь спасіння й освячення. По-третє, уділення сакраменталій, як і Святих Таїнств, належить до служіння Церкви. І, по-четверте, як головна причина, їхня дієвість походить від пасхального таїнства Христа, навіть якщо вони не дарують благодать таким же чином, як Святі Таїнства.

Однак сакраменталії відрізняються від Святих Таїнств, оскільки були установлені не Ісусом Христом, а Церквою, яка отримала від Нього цю владу, а також тим, що не мають тієї самої ефективності, яку Святі Таїнства мають завдяки здійсненню силою спасенного діла Христа (ex opere operato). Благословення та освячення дарують Божу благодать відповідно до намірів служителя і того, кому уділяються (ex opere operantis), і вона сходить на людину через посередництво Церкви (ex opere operantis Ecclesiae). Тому основою ефективності благословень і освячень є моління Церкви.

Сакраменталії можуть бути особовими (поставлення в чин співця, піддиякона, благословення хворих…), стосуватись конкретного місця (освячення храму, благословення дому…) чи предметів (освячення хреста, благословення галузок у Квітну неділю…). Метою цих молінь є прославлення Бога за Його дари, прохання Божої благодаті й подолання у світі зла. Те, що певні елементи сотвореного світу та певні етапи людського життя і стану стають нагодою для звернення до Бога, є підтвердженням здатності людини зустріти свого Творця у сотворених речах. Ця здатність католицької віри включати навіть фрукти і транспортні засоби в ікономію спасіння є справді дивовижною, адже в такий спосіб вони можуть промовляти нам про Бога. Однак одним із відхилень тут може бути сакралізація або обожнення створених речей як самоцілі, про що згадує апостол Павло: «Бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях» (Рим. 1,21). Тому з літургійної точки зору Церква розглядає сотворені речі тією мірою, якою вони спричиняють добрі чи погані наслідки чи піддаються таким же зовнішнім впливам. У цьому фокусі уваги молитви благословення і освячення прославляють Божу доброту й милосердя, щоб і наслідки, і зовнішні впливи були тільки корисними. Сакраменталії закликають нас розглядати, цінувати та використовувати творіння (речі, дії, події) у належному зв’язку з Богом. З літургійного погляду, взаємозв’язок Святих Таїнств з благословеннями й освяченнями вимагає, щоб те, що благословляють силою віри, відповідало Божій волі, вираженій у навчанні Церкви.

Якщо уважно поглянути на навчання ІІ Ватиканського Собору, то побачимо кілька важливих нюансів. По-перше, не кожні «священні знаки» є сакраменталіями, а тільки ті, що визначені Церквою. По-друге, хоча благословення і освячення не є однаково ефективними як Святі Таїнства, вони приносять користь для Божого люду, адже готують людей до прийняття плодів Святих Таїнств, освячують людську діяльність і різні життєві обставини. Духовні наслідки, властиві сакраменталіям, пов’язані із спонуками до чеснотливого життя та сприяють захисту від сили і пасток диявола. Словом, благословення та освячення є ефективними помічниками, за допомогою яких вірні отримують від любові та милосердя Бога дієву здатність, щоб виконувати Божу волю відповідно до свого покликання. «Літургія Святих Таїнств і сакраменталій чинить так, що в добре налаштованих вірних майже кожна життєва подія освячується Божою благодаттю, яка плине з пасхального таїнства страстей, смерті й воскресіння Христа, – адже з нього беруть свою силу всі Святі Таїнства і сакраменталії», – підсумовує Конституція про святу літургію.

