Патріарх Вартоломей І: повинні свідчити, що без справедливості немає миру

В інтерв’ю для ватиканських медіа Константинопольський православний патріарх поділився думками про завдання, які стоять перед християнами в контексті війн, які ранять людство, та про зусилля, спрямовані на досягнення спільної дати святкування Великодня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Як християни, ми маємо необхідність доносити свій голос, об'єднуючись», щоб «засвідчити тверде бажання справедливості, бо без справедливості немає миру». На цьому в інтерв’ю для ватиканських медіа наголосив Вселенський Константинопольський патріарх Вартоломей І, який брав участь у дискусії, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору під час зустрічі в Ріміні. З ним розмовляв Редакційний директор Дикастерії у справах комунікації Андреа Торніеллі.

Відповідаючи на запитання про те, як християни можуть сприяти утвердженню культури братерства та миру, Вселенський патріарх зазначив, що, на жаль, у світі багато війн. Тож як християни, за його словами, ми повинні єднати наші голоси, як це нещодавно зробили латинський і православний Єрусалимські патріархи. «Але як християни ми також маємо непереможну зброю – молитву. І про це ми ніколи не повинні забувати», – наголосив предстоятель.

До спільної дати Великодня

Ділячись думками про те, яке послання Нікейський собор дає нам сьогодні, Вселенський патріарх зауважив, що цей собор нагадує також і нам про те, що Христос є одноістотним з Отцем, бо «якщо б Ісус Христос не був Богом», то «християнська історія була би лише гарною етичною філософією, а не історією спасіння». «З цього випливає кожна наша дія в сьогоденні та завтрашньому дні», – сказав він.

Вартоломей І також нагадав, що в Нікеї було вирішено про важливість «свідчити про Христове воскресіння того самого дня в усьому тогочасному знаному світі». «На жаль, різні історичні обставини не дозволили виконати вказівки Собору. Не нам судити про те, що сталося, проте навіть сьогодні ми розуміємо, що для того, щоб бути достовірними як християни, ми повинні святкувати воскресіння Спасителя в той самий день», – сказав він, згадуючи про те, що з Папою Франциском вони скликали відповідну комісію. Й хоч існує «різна чутливість», а для православних рішення вселенського собору може змінити тільки вселенський собор, патріарх сказав: «Однак ми всі готові прислухатися до Святого Духа, Який, як ми віримо, саме цього року показав нам, наскільки важливо об'єднати дату Великодня».

В діалозі з Наступниками святого Петра

У контексті того, що цьогорічний Великдень був не лише спільно відзначений, але й став останнім днем прилюдної появи Папи Франциска, Константинопольський патріарх зауважив, що для нього він був «братом, з яким нас поєднувала гармонія щодо великих проблем сучасного світу». Він розповів, що в день його обрання він відчув спонуку приїхати на урочистий початок понтифікату, що будо вперше в історії Вселенського патріарха. «Ми разом боролися за мир між народами, за діалог між великими конфесіями, за міжрелігійний діалог, за спільну справедливість, за природне середовище, за найбідніших у світі. Ми зустрічалися багато разів, і кожна наша зустріч була зустріччю між братами, які люблять один одного», – сказав Вартоломей І, згадуючи й про те, що вже двічі зустрічався з Папою Левом XIV, з яким також відчуває велику співзвучність, висловивши особливу радість з приводу того, що його першою Апостольською подорожжю буде подорож саме до Веселенького патріархату та до Нікеї.