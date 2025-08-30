Українці греко-католики в Угорщині: закладати основи громади і взаєморозуміння

В Бога немає нічого неможливого – такий висновок спадає на думку під час спілкування з отцем Володимиром Мисівом, парохом парафії Покрову Пресвятої Богородиці в Будапешті, та речницею українців в угорському парламенті Ліліаною Грексою, які розповідають про заснування персональної парафії УГКЦ та про відкриття Двомовної української національної школи та гімназії в столиці Угорщини.

Світлана Духович – Ватикан

Вже від 18 травня 2025 року в Будапешті, столиці Угорщини, діє персональна парафія УГКЦ Покрову Пресвятої Богородиці. Заснування цієї парафії є прикладом того, як Церква і вірні, об’єднуючись навколо Христа, можуть сприяти також і зближенню країн. На цьому наголосили в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News парох отець Володимир Мисів та речниця українців в угорському парламенті Ліліана Грекса.

Отець Володимир зауважив, що цій події передувала довгорічна праця отця Дем'яна Габорія, який здійснював своє служіння для греко-католиків в Угорщині від 2012 до 2024 року. Він також вказав на вагому підтримку митрополита Филипа Кошіца Угорської Греко-Католицької Церкви, який створив згадану персональну парафію в структурі Гайдудорозької архиєпархії. «Важливо, щоб українці дійсно відчували себе в Угорщині як вдома, щоб могли молитися українською мовою щотижня або щодня», – підкреслила пані Ліліана. Вона додала, що їхня нова мета полягає в тому, щоб вірні УГКЦ мали в Угорщині свій храм.

Ліліана Грекса приклала чималих зусиль до ще одного важливого досягнення для українців в Угорщині – заснування в Будапешті Двомовної української національної школи та гімназії ім. Тараса Шевченка, яка починає діяти вже у вересні 2025 року. «Враховуючи різні непорозуміння, які, на жаль, є між Україною та Угорщиною, все ж таки, вдалося це зробити, і ми дякуємо тим людям, які розуміють важливість цього», – зазначив отець Володимир.

Речниця українців в угорському парламенті поділилася, що перед тим, як її обирали на цю посаду, вона написала програму того, що хоче досягти. «І можу сказати, що за три роки я могла здійснити майже все, що запланувала», – зазначила пані Ліліана, додаючи, що в угорському парламенті її жартома називають «речницею, яка щороку засновує нову українську школу». Ще у 2000 році угорський уряд на її прохання дав можливість відкрити під час навчального школу імені Лесі Українки. Минулого року вона попросила угорський уряд про дозвіл на відкриття мовної школи. А що стосується відкриття школи імені Тараса Шевченка, яка починає діяти з вересня, то, як зазнає наша співрозмовниця, перед тим їй говорили: «Тепер така ситуація, що ця школа не може відкритися». Вона відповідала: «Побачимо. Віримо в Бога і працюємо далі». Пані Грекса розповіла про один випадок, який вважає поворотним моментом у справі відкриття цієї школи: «Це якраз було після зустрічі групи молитви в угорському парламенті. Я ходжу туди що два тижні. Я помолилася, і хотіла вже виходити, бо мала їхати у Відень, але якось відчула, що мені треба повернутися в зал пленарних засідань. Після засідань я підійшла до заступника прем'єр-міністра Угорщини і сказала йому, що у нас немає приміщення для школи. Бо ми все вже зробили, підготували і вчителів маємо, і програму, а приміщення не маємо. І тоді він мене почув, і за шість днів ми все зробили, над чим я працювала вже чотири місяці. І ми отримали можливість заснувати цю школу в самому центрі Будапешта. Так що я дякую Богові за цю можливість і за те, що Він дає мені поради, що робити».

«Я вдячний Богові за це, – додав отець Володимир, – бо ми, як Церква, маємо змогу йти до наших людей, до наших діток, і передавати їм цінності. І це надзвичайно важливо». Ділячись своїми планами на майбутнє, парох зазначив, що українська греко-католицька громада в Будапешті ще не має свого храму, а збирається на богослужіння в орендованому храмі. «Наша мрія – щоб угорський уряд надав, можливо, земельну ділянку, щоб ми могли будувати храм, або якесь приміщення, де ми могли би збиратися. Бо людей є багато, і тому є потреба. Отже, ми над цим працюємо».

Наші співрозмовники розповіли про те, як вони переживають події в Україні, пов’язані з війною. «Ми дуже тяжко переживаємо все це, – зазначила пані Ліліана. – Нещодавно я давала інтерв'ю одному з найбільших телеканалів Угорщини і їм сказала, що дуже болить наше серце. Насамперед, за те, що ведеться ця російська агресія проти України. І також для нас дуже тяжко бачити, що уряди України та Угорщини не знаходять спільну мову. І ми дуже віримо, що це має змінитися. Бо ці два народи мають тисячолітню історію стосунків. Адже угорський король Андрій І одружився на княгині Анастасії, онучці Володимира Великого. Так що історія Угорщини і України тісно пов'язана. І ми, українці Угорщини, впевнені в тому, що Україна належить до Європи і має стати членом обʼєднаної Європи».

Отець Володимир Мисів вказав на важливість того, щоб навіть на таку трагічну подію, як війна, дивитися очима віри. «В Бога немає нічого випадкового, – підкреслив він. – Все відбувається з Його допусту. Наш український народ є сильним. Я переконаний, що Господь хоче звершити через нього великі чуда». Священик пригадав одну із різдвяних проповідей ректора Дрогобицької духовної семінарії УГКЦ отця Мирона Бендика, в якій він говорив, що був Ірод, який здавався могутнім, і було маленьке Дитятко Ісус. Ірода не стало, а дитятко перемогло. «В історії було багато тих, хто вважав себе “сильним світу цього”, але де вони тепер? – додав отець Володимир. – Я думаю, що так само відбудеться і тепер: Господь своєю всемогутністю дасть силу, надію, що ми переможемо. Дуже шкода, що не всі до кінця розуміють правду. Шкода, що ця правда трохи по-різному подається. Але в цей Рік надії ми надіємося, що Господь нам допоможе у здобутті цієї перемоги».