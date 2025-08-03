Молоді прочани з України: прагнемо Бога та миру на своїй землі

Останні кілька днів вулиці й площі Вічного Міста були наповнені молодечим ентузіазмом, молитвою та радісними зустрічами паломників, що прибули до Риму з нагоди Ювілею молоді. В заходах, з цієї нагоди, взяли участь численні українці, що прибули з різних куточків світу. Натхнені молитвою й присутністю Бога, молоді прочани звертаються до української молоді із закликом молитися й працювати, адже переконані, що своєю молитвою вони змінюють світ та людей навколо себе.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Ювілей молоді, що відбувався в Римі з 28 липня до 03 серпня 2025 року, став нагодою для зустрічі молодих українських прочан, які прибули не лише з України, а й з різних куточків світу. Разом з сотнями тисяч прочан з усіх частин світу також і понад 2 тисячі молодих українців здійснили паломництво надії до Вічного Міста. Ці дні стали для них нагодою познайомитися зі своїми однолітками та ділитися свідченням віри, яку вони плекають у своїх серцях. Це свідчення є ще сильнішим і промовистим у той час, коли в Україні триває війна, і молоді люди в цих нелегких обставинах зберігають віру в Бога, сповнені довірою, та моляться, щоб Господь дарував справедливий і тривалий мир нашій землі. Власне за це вони особливо молилися під час цієї прощі.

В інтерв’ю для Радіо Ватикану Vatican News молоді прочани із Тернополя, разом із с. Анною Глуховецькою, зі Згромадження сестер Божого Провидіння, яка їх супроводжувала, поділилися своїми враженнями від паломництва та сподіваннями, із якими повертаються в Україну. Молоді люди сповнені надією, що Господь прихилить своє обличчя до їхньої рідної землі та подарує мир і процвітання Україні.

Вражена красою Риму

В перший день перебування в Італії паломники вирушили до санктурію святого Філіппо Нері, а в наступних днях відвідали дуже багато святинь у Римі. Софія з Тернополя прибула до Риму вперше. Вона приємно вражена красою цього міста, а також великою кількістю молодих паломників, що приїхали з нагоди Ювілею. Дівчина висловила подяку Богові та своїм батькам за можливість взяти участь в такому паломництві, а також духовним провідникам під час прощі. Софія розповіла, що прочани відвідали дуже багато святих місць та дуже багато цікавих заходів. Особливі враження вона почерпнула під час зустрічі української молоді, яка відбувалася в соборі святої Софії. Вона відзначила, що було дуже було приємно бачити багато українців, які в часі війни та в інший період виїхали за кордон та які зібралися у Римі на Божественній Літургії.

Єдність з українцями під час прощі

Ірина з Тернополя вражена дивовижною архітектурою Риму, в якій можна побачити витвори мистецтва, побачити історію, і в цих творах мистецтва зрозуміти сенс історії, яка допомагає дивитися на життя мучеників, розуміти, як вони жили та брати з них приклад. «Також я вельми рада побачити в чужій країні людей зі своєї Батьківщини», – каже Ірина, додаючи, що це «просто неймовірно побачити в чомусь чужому своє, рідне». Вона поділилася, що це зігріває серце і допомагає продовжувати свій шлях.

Молодь шукає Бога

Настя розповіла, про позитивні враження, від того, що «приїхавши до Риму та беручи участь у Божественній Літургії чи Святій Месі, відчуваєш присутність Бога і розумієш, що молодь, яка приїхала, також шукає і прагне Бога, щоб насититися Ним». «Мене найбільше радує те, що було багато молодих людей різних національностей. І коли ти бачиш, як молоді люди моляться і бачиш в них Бога, ти також наповнюєшся Богом», – ділиться Анастасія. Вона зазначила, що підчас Днів української молоді у Римі прочани розповідали про свої болі й страждання, адже Україна переживає складні часи. Вона відчула згуртованість українців, підкресливши, що було дуже приємно почути українську мову, український голос в незнайомій країні. «Дякую Богу за те, що Він любить мене і за те, що Він присутній в моєму житті», – сказала вона.

Надія, що Бог подарує мир

Наталю найбільше вразило те, що під час паломництва відчувається молитва і присутність Бога. «Я вперше відчувала те, як сильно Бог мене любить через людей і робить чуда на кожному кроці. Мене найбільше вразило, що те, що я раніше бачила на картинці, стало реальністю», – розповіла вона. «Я повертаюся духовно наповнена Божою любов’ю, в мене багато енергії, повертаюся з новими знайомствами і з великою надією на те, що українська молодь також збереться в Україні і в нашій країні настане мир», – додала вона. Наталя звернулася до української молоді із проханням молитися і просити Бога про мир в Україні та про припинення війни, адже переконана у тому, що Бог подарує мир, побачивши, як багато українців вірять в Бога. Дівчина висловила сподівання, що її молитва також вплинула на наближення миру.

Молитва змінює світ

Молоді прочани повертаються додому з відчуттям радості та з натхненням працювати та молитися. Вони звертаються до української молоді із переконанням, що їхня молитва є важливою і своєю молитвою вони змінюють світ та людей навколо себе. «Ця війна закінчиться тоді, коли ми будемо молитися і всіма силами підтримувати нашу країну не тільки фінансово, але й молитвою», – впевнені вони, адже вірять, що «насправді молитва має неймовірно велику силу. І наша молитва зараз рятує комусь життя на фронті».

Поставити Бога на перше місце

Звертаючись до української молоді, прочани побажали, «щоб вони робили все для Бога, а не для людей, щоб вони поставили Бога на перше місце». Вони закликають не боятися свідчити про Бога. «Можливо, у когось немає християнського середовища, але не бійтеся його шукати, тому що рано чи пізно Бог буде робити дуже багато чуд в житті», – висловилася одна з прочанок додавши, що «головне, треба в це повірити».

Сестра Анна Глуховецька, що супроводжує прочан, закликала щиро любити Бога і шукати Його завжди і всюди. Вона подякувала Богові за цю чудову прощу, а також всій групі – священникам та дітям. «Дуже приємно, що в сьогоднішній час діти і молодь шукають Бога. Молодь, насправді, шукає щастя, але справжнє щастя є тільки у Бозі», – підсумувала вона.