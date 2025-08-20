Шукати

Пора створіння 2025: Церкви Європи закликають до «Миру зі створінням»

Очільники Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE) та Конференції Європейських Церков (CEC) опублікували спільну заяву, в якій закликають християн Європи долучитися до різних заходів, що організовуються в рамках екуменічної ініціативи «Пора створіння».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Шукати миру з творінням – це не абстрактний ідеал, а щоденне зобов'язання, заклик жити так, щоб шанувати Подателя життя», – читаємо у спільному зверненні за підписом Голови Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE) Вільнюського католицького архиєпископа Ґінтараса Ґрушаса та Голови Конференції Європейських Церков (CEC) Тіатейрського православного митрополита Микити з нагоди «Пори створіння» – щорічної екуменічної ініціативи, що триває від 1 вересня до 4 жовтня.

День молитви за створіння, що відзначається 1 вересня, був започаткований Константинопольським Патріархом Димитрієм І у 1989 році. З часом, ця ініціатива, до якої долучилися представники інших християнських конфесій, переросла в місяць молитви за створіння, що завершується 4 жовтня – в день літургійного спомину святого Франциска з Ассізі в Католицькій Церкві. У 2015 році Папа Франциск встановив у Католицькій Церкві 1 вересня Всесвітній день молитви в наміренні дбання про сотворений світ.

Відновити «сад миру»

«Мир зі створінням», – такий заголовок має вже традиційне спільне звернення очільників згуртувань, які об’єднують християн європейського континенту, тобто, ради католицьких єпископатів і конференції, яка зібрала представників православних, протестантських і старокатолицьких конфесій. У посланні архиєпископи Ґінтарас Ґрушас і Микита Тіатейрський роздумують над баченням пророка Ісаї, який писав про «сад миру», та закликають громади до поміркованого стилю життя, шануючи дари створіння та відкидаючи експлуатацію людей і природних ресурсів. Вони визнають, що сьогоднішній світ «важко вважати садом миру», однак, разом з пророком вони висловлюють переконання в тому, що повернення до стилю життя, вкоріненого в довірі до Бога та побожності може стати альтернативою катастрофі.

Час молитви та навернення

Спільна заява пов'язує заклик усіх Церков до оберігання створіння з майбутньою Конференцією ООН з питань зміни клімату COP30 у Белемі, Бразилія. Підписанти висловлюють надію, що світові лідери поставлять потреби бідних і вразливих у центр дій щодо клімату і розглядатимуть кліматичну кризу як можливість переформатувати міжнародні стосунки в бік спільного блага. За їхніми словами, «Пора створіння» – це час молитви, навернення та заступництва, молитви про те, щоб «наш спосіб життя відображав те, у що ми віримо і що сповідуємо: “Небеса розповідають про славу Божу, творіння Його рук проголошує твердь” (Пс 19, 2)».

У заяві також підкреслюється, що тема «Мир із творінням» відповідає оновленій Екуменічній хартії, підписання якої заплановано до кінця року, посилюючи єдність християн і зобов'язуючись дбати про створіння в усій Європі. У той час як християнські громади приєднуються до цього заклику, CCEE та CEC закликають усіх віруючих долучитися до захисту нашого спільного дому та сприяти справедливому та сталому майбутньому.

20 серпня 2025, 15:09
