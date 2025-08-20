Пора створіння 2025: Церкви Європи закликають до «Миру зі створінням»

Очільники Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE) та Конференції Європейських Церков (CEC) опублікували спільну заяву, в якій закликають християн Європи долучитися до різних заходів, що організовуються в рамках екуменічної ініціативи «Пора створіння».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Шукати миру з творінням – це не абстрактний ідеал, а щоденне зобов'язання, заклик жити так, щоб шанувати Подателя життя», – читаємо у спільному зверненні за підписом Голови Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE) Вільнюського католицького архиєпископа Ґінтараса Ґрушаса та Голови Конференції Європейських Церков (CEC) Тіатейрського православного митрополита Микити з нагоди «Пори створіння» – щорічної екуменічної ініціативи, що триває від 1 вересня до 4 жовтня.

День молитви за створіння, що відзначається 1 вересня, був започаткований Константинопольським Патріархом Димитрієм І у 1989 році. З часом, ця ініціатива, до якої долучилися представники інших християнських конфесій, переросла в місяць молитви за створіння, що завершується 4 жовтня – в день літургійного спомину святого Франциска з Ассізі в Католицькій Церкві. У 2015 році Папа Франциск встановив у Католицькій Церкві 1 вересня Всесвітній день молитви в наміренні дбання про сотворений світ.

Відновити «сад миру»

«Мир зі створінням», – такий заголовок має вже традиційне спільне звернення очільників згуртувань, які об’єднують християн європейського континенту, тобто, ради католицьких єпископатів і конференції, яка зібрала представників православних, протестантських і старокатолицьких конфесій. У посланні архиєпископи Ґінтарас Ґрушас і Микита Тіатейрський роздумують над баченням пророка Ісаї, який писав про «сад миру», та закликають громади до поміркованого стилю життя, шануючи дари створіння та відкидаючи експлуатацію людей і природних ресурсів. Вони визнають, що сьогоднішній світ «важко вважати садом миру», однак, разом з пророком вони висловлюють переконання в тому, що повернення до стилю життя, вкоріненого в довірі до Бога та побожності може стати альтернативою катастрофі.

Час молитви та навернення

Спільна заява пов'язує заклик усіх Церков до оберігання створіння з майбутньою Конференцією ООН з питань зміни клімату COP30 у Белемі, Бразилія. Підписанти висловлюють надію, що світові лідери поставлять потреби бідних і вразливих у центр дій щодо клімату і розглядатимуть кліматичну кризу як можливість переформатувати міжнародні стосунки в бік спільного блага. За їхніми словами, «Пора створіння» – це час молитви, навернення та заступництва, молитви про те, щоб «наш спосіб життя відображав те, у що ми віримо і що сповідуємо: “Небеса розповідають про славу Божу, творіння Його рук проголошує твердь” (Пс 19, 2)».

У заяві також підкреслюється, що тема «Мир із творінням» відповідає оновленій Екуменічній хартії, підписання якої заплановано до кінця року, посилюючи єдність християн і зобов'язуючись дбати про створіння в усій Європі. У той час як християнські громади приєднуються до цього заклику, CCEE та CEC закликають усіх віруючих долучитися до захисту нашого спільного дому та сприяти справедливому та сталому майбутньому.