Аргентина попрощалася з кардиналом Карлічем, Папа надіслав співчуття

У телеграмі співчуття з приводу смерті аргентинського кардинала, вислуженого Архиєпископа Парани, Папа Лев XIV згадує його життя на служінні Богові і Церкві, «несучи світло Євангелія в різні сфери життя і культури», а також його участь у редагуванні Катехизму Католицької Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 8 серпня 2025 р., на сотому році життя перестало битися серце кардинала Естаніслао Естебана Карліча, вислуженого Архиєпископа Парани в Аргентині. У день похорону, що відбувся 9 серпня, Папа Лев XIV надіслав телеграму співчуття на імʼя теперішнього архипастиря цієї архидієцезії преосвященного Рауля Мартіна. Святіший Отець, бажаючи засвідчити свою близькість «всім членам цієї любої церковної спільноти», з пошаною згадує «цього великодушного і сумлінного пастиря».

«Протягом довгих років і з великою вірністю він присвятив своє життя служінню Богові і Церкві, – написав Папа, – несучи світло Євангелія в різні сфери життя і культури». Кардинал Карліч два терміни поспіль очолював Єпископську Конференцію Аргентини, приймаючи святого Івана Павла II під час його Апостольської подорожі в цю латиноамериканську країну. «Серед численних душпастирських завдань та ініціатив на місцевому, національному та континентальному рівнях, – зазначив Святіший Отець, – він великодушно віддав себе на служіння Вселенській Церкві, беручи участь в укладанні Катехизму Католицької Церкви». Подяка Богові «за його життя у вірі та глибоку любов до Церкви» супроводжується молитвою за вічний спокій його душі, «щоб Господь Ісус дарував йому вінець слави, що не в'яне». Ввіряючи душу покійного заступництву Пресвятої Богородиці Розарію, Лев XIV уділяє апостольське благословення «на знак християнського уповання на воскреслого Господа».

Біографічна довідка

Кардинал Естаніслао Естебан Карліч народився в Оліві, дієцезія Вілья-Марія, 7 лютого 1926 року, в сімʼї хорватських емігрантів. Був рукоположений на священника 8 грудня 1954 року. Призначений 6 червня 1977 року титулярним єпископом Кастро та єпископом-помічником Кордовської архидієцезії, 15 серпня того ж року отримав єпископські свячення. У 1983 році був призначений коад'ютором Архидієцезії Парани, яку очолив 1 квітня 1986 року. Відійшов від душпастирського керівництва архидієцезією 29 квітня 2003 року, а на консисторії 24 листопада 2007 року Папа Бенедикт XVI ввів його до Колегії кардиналів з титулом храму Матері Божої Скорботної на площі Буенос-Айреса, цей титул він офіційно прийняв 2 лютого 2008 року. Кардинал Карліч пам'ятний передусім своєю діяльністю на посаді очільника аргентинського єпископату, коли провиявив свою богословську підготовку і дух пастиря, який прагнув нести світло Євангелія в усі виміри людського життя і культури.