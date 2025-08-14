Кувейт: перша «мала базиліка» в Перській затоці

Дикастерія Божественного культу й дисципліни Таїнств видала декрет про надання храмові Пресвятої Богородиці в Ахмаді статусу «малої базиліки».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Paglialonga - Ватикан

«Ми щасливі і вдячні». У телефонній розмові з ватиканськими медіа єпископ Альдо Берарді, O.SS.T., Апостольський вікарій Північної Аравії, не приховує своїх емоцій, говорячи про піднесення храму Аравійської Божої Матері, розташованого в Ахмаді, Кувейт, до статусу «малої базиліки». Відповідний декрет 28 червня 2025 р. видала Дикастерія Божественного культу та дисципліни Таїнств. Емоція випливає з визнання історичної, релігійної та душпастирської важливості першого храму в країні, розташованій на узбережжі Перської затоки. «Це давня парафія, тепер під юрисдикцією Апостольського вікаріату, але вона була заснована з ініціативи кармелітів у 1948 році, а потім побудована для тих, хто приїхав працювати в нафтовій промисловості: два роки тому ми відсвяткували 75 років», – зазначив ієрарх.

Це також храм великого духовного значення, адже «тут всі мігранти і ті, хто приїхав жити і працювати в країну, могли і можуть сповідувати свою віру, віддаючи її під захист Богородиці», – пояснює Апостольський вікарій. Серед іншого, в храмі знаходиться статуя Аравійської Божої Матері, спочатку названа Богоматір'ю з гори Кармель, яка отримала благословення Папи Пія XII в Римі в 1949 році і яку в 2011 році коронував кардинал Антоніо Каньїсарес Льовера від імені Папи Бенедикта XVI. Як зазначив єпископ, не менш важливою є акцептація того, що тут, в переважно мусульманському регіоні, де подібні зображення заборонені, присутня статуя Діви Марії.

Перша «мала базиліка» в регіоні

Таким чином, храм Матері Божої Аравійської стане першою малою базилікою в Перській затоці. Титул малої базиліки Святіший Отець надає церквам, що мають особливе значення в літургійному та душпастирському житті, які вирізняються своєю історичною, духовною та архітектурною цінністю. Така церква має особливий зв'язок з Римським Престолом і Папою, а серед її привілеїв – право зображати папські символи, між якими – перехрещені ключі, на елементах інтер'єру та хоругвах. Дата урочистого проголошення Малої базиліки буде оголошена найближчим часом.

«Ми хотіли б подякувати, – підкреслює єпископ Берарді, – всім тим, хто спричинився до досягнення цього визнання: від місцевої влади до тих, хто багато років тому брав участь у розбудові споруди та громади, до чернечих орденів, які віддавна працюють тут, підтримуючи цю набожність, до Апостольських вікаріїв Кувейту та Північної Аравії, і, звичайно, до Святого Престолу. Ця церква є “квіткою” цієї місцевості: навіть під час війни між Іраком і Кувейтом статуя Богородиці залишалася тут немов охоронницею цієї маленької церкви і захисницею для всіх тих, хто не зміг тоді втекти».

Жива віра двох мільйонів католиків

Аравійська Божа Мати є покровителькою як вікаріату Північної Аравії, так і Південної. Апостольський вікаріат Північної Аравії охоплює Саудівську Аравію, Бахрейн, Катар і Кувейт. Спільнота вірних складається із прибулих з різних частин світу, в основному – це мігранти, що приїжджають на роботу, найбільше – з Філіппін та Індії. «Тут присутні християни всіх обрядів, можна сказати, що ми справді є вираженням вселенської Церкви. Всі спільноти дуже прив'язані до своєї мови, якою вони проводять богослужіння, і до своїх обрядів, - додає єпископ Альдо Берарді. – Нас багато, як для цього регіону: 2 мільйони католиків у всьому північному вікаріаті (до цього слід додати мільйон у південному). Майже всі іноземці, але є також кілька місцевих жителів: є навіть кувейтці. Словом, у нас жива, молода, побожна спільнота».