Папські посланці на ювілеї дієцезій. Кардинал Ґуджеротті – в Білорусі

Папа призначив своїх Спеціальних Посланців на святкування сторіччя Ґданської архидієцезії в Польщі, сторіччя Пінської дієцезії в Білорусі та 75-річчя різних церковних структур у Ґані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 23 серпня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив кардинала Клаудіо Ґуджеротті, Префекта Дикастерії для Східних Церков, своїм Спеціальним Посланцем на святкування з нагоди сторіччя Пінської дієцезії в Білорусі. Вони відбудуться 18 жовтня 2025 року. Нагадаємо, що в період між 2011 та 2015 роками архиєпископ Ґуджеротті був Апостольським нунцієм у цій країні.

Водночас, повідомлено про те, що Святіший Отець призначив свого Спеціального Посланця на святкування сторіччя Ґданської архидієцезії в Польщі. На урочистостях, які відбудуться 14 жовтня 2025 року, Папу представлятиме кардинал Домінік Дука, OP, вислужений Архиєпископ Праги.

Кардинал Домінік Дука (ANSA)

Цього року 75-річчя відзначають різні церковні територіальній структури в Ґані, а саме: архидієцезії Кейп-Коста, Аккри, Кумасі, Тамале та дієцезія Кета-Акаці. Святіший Отець призначив кардинала Вільфріда Фокса Напʼєра, O.F.M., вислуженого Архиєпископа Дурбана, своїм Спеціальним Посланцем на святкування, які заплановані на 25 жовтня 2025 року в Кейп-Кості.