Стратегічний альянс католицьких дослідницьких університетів обрав голову

Об’єднання очолить ректорка Португальського католицької університету. В її програмі – використати величезний потенціал досліджень для служіння спільному благу, зміцнення місії Церкви та побудови партнерських стосунків для вирішення найнагальніших викликів сучасності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ізабел Капелоа Жіл, ректорка Португальського католицького університету (UCP), була обрана новою президенткою Стратегічного альянсу католицьких дослідницьких університетів (SACRU), глобальної мережі з дев'яти католицьких університетів. Починаючи свій трирічний мандат на 2025-2028 роки, вона описує SACRU як «унікальну мережу знань, яка поєднує найсучасніші дослідження з католицькими цінностями та місією».

«Дослідження є надзвичайною силою, яку дев'ять університетів SACRU зобов'язуються використовувати для освіти та служіння спільному благу», – заявляє Ізабел Капелоа Жіл, додаючи: «Сьогодні, як ніколи раніше, католицькі університети відіграють вирішальну роль у здійсненні місії Церкви, сприяючи діалогу, інклюзивності та солідарності».

SACRU відіграє провідну роль у міжнародній католицькій академічній спільноті, а деякі ректори, що входять до нього, є представниками у федераціях католицьких університетів. З нещодавнім приєднанням Папського університету «Хаверіана», альянс сьогодні об'єднує дев'ять університетів з чотирьох континентів, понад 250 тисяч студентів, майже 20 тисяч викладачів та дослідників, а також спільне прагнення поставити науку на служіння загальному благу. Протягом років ця місія втілювалася в проектах та співпраці із зовнішніми зацікавленими сторонами. Зокрема, SACRU співпрацює з Дикастерією культури та освіти над різними проектами.