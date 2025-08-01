Ювілей молоді: 10 тисяч примірників спеціального видання катехизму «YOUCAT»

За підтримки Папської фундації «Допомога Церкві в потребі» перевидано спеціальний посібник для молоді, присвячений таїнству Покаяння. Фундація YOUCAT дарує його юним паломникам у контексті Дня покаяння, що відбувається в рамках Ювілею молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

З нагоди Дня Покаяння, який в рамках Ювілею молоді відбувається 1 серпня 2025 року на давньоримському іподромі Circus Maximus, Фундація YOUCAT розповсюджує 10 тисяч примірників книги «Сповідь YOUCAT». Перевидання спеціального ювілейного видання доступне чотирма мовами – італійською, англійською, французькою та німецькою – і є результатом співпраці з Папською фундацією «Допомога Церкві в потребі», яка бере активну участь у проектах на підтримку християнської віри у понад 140 країнах світу.

Вперше виданий у 2014 році, а тепер доповнений, цей посібник задуманий як інструмент для глибшого ознайомлення з таїнством Примирення, щоб запропонувати молодим людям зрозумілий і конкретний доступ до цього аспекту християнського життя. Нове видання включає в себе переглянутий іспит сумління, прості пояснення значення сповіді та корисні молитви. Серед вмісту виділяються два матеріали: інтерв'ю з кардиналом Анджело Де Донатісом, Верховним пенітенціарієм про преображаючу цінність сповіді та свідчення німецького богослова і журналіста Рудольфа Ґеріґа, який в особистій манері роздумує про досвід прощення.

У передмові архиєпископ Ріно Фізікелла підкреслює роль милосердя як центрального елементу таїнства і запрошує молодих людей прожити ці дні в Римі як можливість для оновлення, а потім перенести досвід миру і примирення у своє повсякденне життя. Розповсюдження книги є частиною заходів, розроблених для молоді з нагоди Святого Року, з наміром надати конкретні інструменти для відновлення віри та свідомої участі в житті святими тайнами.