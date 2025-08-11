Бразилія: серпень – місяць покликань, розпочався тиждень сім’ї

Кожен охрещений має покликання в спільноті віри. Про це нагадує місяць покликань, який вже майже півстоліття Церква в Бразилії відзначає протягом серпня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже 45-й раз Католицька Церква переживає «Місяць покликань», яким місцева єпископська конференція призначила серпень. У спеціальному зверненні до вірних єпископи закликають вчитися слухати та розпізнавати, приймаючи рішення як відповідь Богові, Який кличе до різних станів. У цей період кожна неділя присвячена молитві за покликання до різних станів і служінь у Церкві. Так, перша неділя була зосереджена на покликаннях до священства, а друга, яка в цивільному календарі в цій країні є Днем батька, стала для Церкви нагодою замислитися над покликанням до подружжя та батьківства.

Тиждень сімʼї

Таким чином, у неділю 10 серпня, дієцезії, парафії та спільноти по всій Бразилії розпочали відзначення Національного тижня сім'ї. «Ми перебуваємо в місяці покликань, і велика мета – молитися за сім'ї та в сім'ях. Тому ми пропагуємо в парафіяльних спільнотах і в самих сім'ях цей момент, настільки багатий сопричастям», – сказав єпископ дієцезії Понта-Гросса і голова Єпископської комісії у справах життя і сім'ї Національної конференції єпископату Бразилії (CNBB) Преосвященний Бруно Елізеу Версарі, який в катедральному соборі Понта-Гросси відслужив Святу Месу з нагоди відкриття Національного тижня.

В дусі Святого Року

Цьогорічний місяць покликань проходить у дусі поєднання з Ювілейним роком. Гасло місяця, яке звучить: «Паломники, бо покликані», стає натхненням на дорозі віри християнина, який живе у постійному пошуку на покликання Бога та відповіді на нього. Архиєпископ Альберто Тавейра Корреа з Белема підкреслює, що всі форми служіння в Церкві слід розглядати як справжнє покликання. «Подружжя, священство, чернече і місіонерське життя, посвячення в нових спільнотах і служіння дівиць – це прийняті покликання. Сім'ї повинні усвідомити і прийняти своє покликання як дар», – стверджує ієрарх. Місяць покликань у цьому році є особливою нагодою для всієї Церкви в Бразилії, щоб оновити свою готовність плекати родючий ґрунт для покликань, визнаючи, що кожен охрещений покликаний бути знаком надії в сьогоднішньому складному світі.

Наступні кроки

Третя неділя в рамках серпня, як місяця покликань, буде зосереджена на тому, як Бог кличе християнина до особливих харизм богопосвяченого життя. Четверта неділя буде присвячена різноманітним служінням, які виконують миряни у спільноті віри. У свою чергу, в п'яту неділю відзначатиметься національний день, присвячений катехитам, які беруть на себе місію формування у вірі дітей, молоді та дорослих.