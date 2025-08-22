Кардинал Піццабалла: також і в Святій Землі серця можуть змінитися

Сила молитви полягає в тому, щоб відкрити людей на довіру, на бажання будувати добро, також і там, де в цей момент це здається майже неможливим. Такими є сподівання латинського Єрусалимського патріарха, якими він поділився напередодні дня посту і молитви за мир, який проголосив Папа.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Francesca Sabatinelli – Ватикан

Вдячність за постійну увагу Папи та надія на те, що серця людей можуть змінитися. Такі почуття висловив Єрусалимський латинський патріарх кардинал П'єрбаттіста Піццабалла напередодні дня посту і молитви, який Папа Лев XIV оголосив на 22 серпня, день вшанування Пресвятої Діви Марії Цариці. Наприкінці загальної аудієнції 20 серпня Святіший Отець заохотив таким чином випрошувати в Господа «дарувати мир і справедливість» тим, хто страждає від збройних конфліктів, скеровуючи окрему думку до Святої Землі та України.

«Ми вдячні за увагу до теми миру, до якої Папа дуже часто повертається, майже завжди, – сказав кардинал ватиканським медіа. – Це дуже делікатна тема, яка для нас дуже важлива. Це не вперше, коли ми присвячуємо дні молитві та посту, це робилося і в минулому, і це єдине, що ми можемо зробити в цей момент: молитися і постити, щоб зберегти увагу, зосереджену на Богові, це єдине, що ми можемо зробити в цей момент, щоб могли змінитися серця людей».

Молитва – не магічна формула

Однак, як зазначає кардинал Піццабалла, не слід покладатися на молитву як на «магічну формулу, що вирішує проблеми». Молитва служить для того, щоб перемінювати серця. Молитва, за словами ієрарха, служить для того, щоб відкривати серця в обставинах ненависті та відторгнення іншого, які зараз породжує війна та відсутність миру. «Серце ж має завжди залишатися відкритим на довіру, на прагнення чинити добро, будувати добро. І в цьому полягає сила молитви, особливо в Святій Землі, де зараз визнати іншого є майже неможливим», – підкреслює патріарх.

Молитва і піст дадуть сили також і тим, хто живе в місці, спустошеному смертю і насильством, де слово «мир» здається вже не знаходить ґрунту. «Воно не знаходить ґрунту в інституціях, – розмірковує кардинал, – не знаходить його у великих організаціях, чи то політичних, чи, на жаль, релігійних, але знаходить ґрунт серед багатьох людей, рухів, груп, асоціацій та окремих осіб, які не погоджуються з таким станом речей. Молитва також служить для створення такого зв’язку з людьми всіх віросповідань, які, незважаючи на все, все ще хочуть вірити, що серце людини, навіть у Святій Землі, може змінитися».