Простір миру та безпеки: ініціатива Карітасу Італії для українських дітей

Громада італійського містечка Єзі (регіон Марке) з українськими дітьми, які приїхали на канукули

Ініціатива «Разом краще», координована Карітасом Італії за участі численних партнерів, продовжує об'єднувати зусилля італійських дієцезій, громад та родин, аби спільно творити простір безпеки, миру та надії для українських дітей, що переживають труднощі війни.

Вікторія Гавалешко – Ватикан

Цього літа 600 дітей з України, як ми вже повідомляли, беруть участь у проєкті «Разом краще» – ініціативі, яка вже четвертий рік поспіль дає змогу українським дітям відновити сили та побути в іншому середовищі.

Проєкт реалізується Карітасом Італії у співпраці з Карітасом України, Карітасом Spes, Посольством України при Святому Престолі, Апостольською нунціатурою в Україні, організацією ACLI, італійськими дієцезіями та місцевими родинами.

Трансформаційний досвід підтримки

Ініціатива, започаткована у 2022 році, як відповідь на трагедію війни, залучила сотні дітей, які влітку отримують можливість змінити обстановку, відпочити, насолодитися спілкуванням та віддалитися від непростої реальності.

Як повідомляє Карітас Італії, прийом дітей продовжує бути трансформаційним досвідом не тільки для учасників проєкту, але й для італійських громад. Для багатьох дітей, які вдома часто перебувають в стресових ситуаціях, відпочинок протягом двох тижнів у безпечному середовищі є шансом відчути спокій і довіру до інших.

«Тут немає звуків сирен і бомбосховищ. Немає заклеєних вікон і “тривожних рюкзаків”. Тут є акуратно застелені ліжка, спільні трапези, моменти легкості», – йдеться в прес-релізі Карітасу Італії.

Гостинність, що розширює серце

Протягом літа діти приїжджають до десяти регіонів Італії, де їх тепло приймають парафії або італійські родини. Наприклад, у липні до регіону Кампанії, у дієцезію Аверси прибуло 100 дітей, а в Теджано-Полікастро – ще 50. На півночі країни П’ємонт гостинно прийняв 75 осіб, а дієцезія Феррари окрім відпочинку організовує для 50 дітей навчальні активності за участі соціальних працівників і волонтерів.

Назва проєкту – «Разом краще» – не випадкова: вона втілює головну ідею ініціативи, яка стала мостом солідарності між українськими дітьми та італійськими громадами, відкритими до зустрічі, турботи та братерства.

«Саме гостинність розширює серце і стає свідченням оновленої культури миру», – зазначив кардинал Італійської єпископської конференції, підкреслюючи потрібність ініціативи як конкретного жесту вираження підтримки.