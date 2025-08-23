Розпочав служіння новий Ординарій Камʼянець-Подільської дієцезії

У римо-католицькому катердральному соборі святих Апостолів Петра і Павла у Камʼянці-Подільському відбувся урочистий інґрес новопризначеного єпископа Едуарда Кави, OFM Conv.

Віта Якубовська – Камʼянець-Подільський

У суботу, 23 серпня 2025 р., в Кам’янці-Подільському відбувся інґрес до катедрального собору святих Апостолів Петра і Павла новопризначеного Ординарія Камʼянець-Подільської дієцезії латинського обряду єпископа Едуарда Кави. Прийнявши напередодні дієцезію у канонічне володіння, урочистим входом до катедри та Євхарістійним богослужінням ієрарх розпочинає своє нове служіння.

Ще донедавна єпископ-помічник Львівської архидієцезії, 1 липня 2025 року єпискуп Едуард був номінований новим дієцезіяльним єпископом Кам’янець-Подільської дієцезії, після того як Папа Лев XIV прийняв зречення попереднього єпископа Леона Дубравського у звязку із досягненням граничного віку.

Перед інґресом єп. Едвард написав у своєму зверненні до вірян: «Для мене була велика честь протягом 8 років здійснювати пастирське служіння у Львівській архидієцезії. Святий Йоан Павло ІІ, перебуваючи у своєму рідному містечку Вадовіце, сказав: “Тут все розпочалося!”. Я також можу з впевненістю ствердити, що тут все розпочалося. У цій Архідієцезії розпочалося моє земне життя, формувався мій світогляд, це тут вдивляючись у служіння священиків старшого покоління зародилося моє покликання до священства та чернецтва, тут я був прийнятий до Ордену Францисканців і тут я прийняв єпископські свячення та робив перші кроки в єпископстві. Є за що дякувати і є кому дякувати!(…) Прошу Вас про одне – моліться за мене».

Віряни обох дієцезій, які численно прибули на урочистість, поділилися, що приїхали молитися за нового ординарія, супроводжувати його у цей важливий день, а також задекларувати у такий спосіб єдність Церкви і єдність зі своїм єпископом. В Євхаристійній молитві єдналися єпископи двох обрядів з України, Апостольський нунцій архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, гості з інших країн.

У проповіді підчас урочистої Святої Меси новий єпископ Кам’янець-Подільської дієцезії зосередився на уривку з Євангелії від Івана, в якому Ісус тричі питає Петра чи любить він Його. Єпископ Едуард наголосив, що тричі ставлячи те саме запитання, Ісус показує нам, що любов яка покликана нести людям Добру Новину і змінювати світ повинна відображатися і на нашому суспільному житті – проявлятися солідарністю та взаємною підтримкою, особливо у ці важкі часи війни; і на церковному – щоби наші парафії були справжніми спільнотами, а не групою анонімних прихожан; а також має спонукати нас до поглиблення своїх стосунків з Богом.