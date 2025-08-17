Литва: «Карітас слухає» – служба емоційної підтримки похилих віком

Зателефонувавши на безкоштовний номер, самотні похилі віком можуть знайти спілкування та допомогу, щоб уникнути загроз, пов’язаних із соціальною ізоляцією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Карітас Литви запустив ініціативу «Карітас слухає», що є службою емотивної підтримки похилих віком. Зателефонувавши за безкоштовним номером, від 9:00 до 19:00 в будні, кожен має змогу поспілкуватися з понад 70 волонтерами у 7 колцентрах по всій країні, які спеціально навчені надавати довірливу допомогу літнім людям, які її потребують.

«Майже кожна п'ята людина в Литві старша 65 років», – пояснює голова організації Вайда Касулайтене, і кожен десятий житель Литви у віці 65 років і старше почувається самотнім. Причинами соціальної ізоляції можуть бути важка втрата, еміграція дітей та онуків, обмежене спілкування через проблеми зі здоров'ям. У сільській місцевості літні люди обмежені у пересуванні через брак транспорту. Водночас, саме на це покоління лягає тягар цифрового розриву. «Самотність не лише спричиняє емоційний розлад, але й підвищує ризик депресії, тривоги та інших проблем з психічним здоров'ям», – підкреслює вона.

Саме тому Карітас, що вже активно працює в цьому напрямку з домашніми візитами до хворих, через групи самодопомоги, курси комп'ютерної грамотності для людей похилого віку та служіння при парафіях, вирішив відкрити за підтримки Міністерства соціального захисту та праці таку лінію емоційної підтримки.