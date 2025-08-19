Капуцини організовують прощу українських матерів на зустріч з Папою

Ініціатива стала плодом співпраці центральноіталійських капуцинів зі співбратами в Україні задля реабілітації жінок, які переживають втрату, спричинену війною.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 6 вересня 2025 р., сорок українських матерів, які втратили дитину через війну, візьмуть участь у ювілейній аудієнції з Папою Левом XIV у Ватикані. Паломництво організовують брати менші капуцини з провінції Непорочного Зачаття, яка згуртовує ченців центральноіталійських регіонів, за підтримки видавництва «Frate Indovino». Як зазначається у повідомленні організаторів, ініціатива є «конкретним жестом братерства між Італією та Україною».

Ініціатива зродилася з досвіду, набутого італійськими капуцинами з центральної Італії та капуцинами України, від початку повномасштабної війни в 2022 році. Після перших гуманітарних поїздок та інформаційних кампаній з’явилася нагальна потреба у більш глибокій підтримці: підтримці матерів, які втратили дітей. Так у Києві було засновано «Дім Отця Піо» – центр прийняття та психологічної та духовної допомоги для жінок, які втратили дітей або чоловіків на війні. На сьогоднішній день понад 500 жінок пройшли шлях внутрішнього зцілення, дружби та віри. Нещодавно другий такий дім було відкрито у Вінниці.

Паломництво до Італії передбачає три важливі етапи: Лорето, де матері ввірять себе під опіку Святого Дому; Ассізі – серце францисканської духовності та символ миру; і, врешті, Рим, щоб пройти через Святі Двері папських базилік і зустрітися зі Святішим Отцем.