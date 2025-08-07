Благодійний велотур священика з Німеччини до Риму заради хворих дітей

За три дні отeць Павел Новак проїхав на велосипеді з півночі Німеччини до Риму, для того щоб зібрати кошти для дитячого хоспісу. Під час загальної аудієнції в середу священик зустрівся з Папою Левом XIV і вручив йому подарунки від дітей, які перебувають в цьому медичному закладі. Про це отець Павел розповів в інтервʼю для німецькомовної редакції ватиканських медіа.

Світлана Духович – Ватикан

Сімдесят дві години їзди на велосипеді майже без сну і лише короткі зупинки що шість годин – стільки часу знадобилося католицькому священику о. Павелу Новаку, щоб подолати приблизно 1600 км від німецького містечка Гільдесгайм, що неподалік Ганновера (північ Німеччини), до Риму, де під час загальної аудієнції у середу, 6 серпня 2025 р., він мав коротку зустріч з Папою Левом XIV і передав йому подарунки від пацієнтів дитячого госпісу «Левине серце». Власне, метою велотуру німецького душпастиря було зібрати кошти для цього медичного закладу, розташованого в містечку Зике, неподілк Бремена.

Папа Лев XIV та о. Павел Новак

Отець Павел завітав до німецькомовної редакції Радіо Ватикану – Vatican News і розповів про зустріч зі Святішим Отцем та про свою ініціативу. «Сьогодні я особисто коротко зустрівся з Папою після загальної аудієнції. Я зміг потиснути йому руку і обмінятися з ним кількома словами», – радісно розповідає священик. Він розповів, що Папа був вражений діяльністю священика. Почувши, що священик три дні і три ночі без сну їхав на велосипеді до Риму заради доброї справи, Святіший Отець сам захотів зробити з ним селфі. Потім Папа подякував за подарунки, отримані від пацієнтів хоспісу, і поблагословив священика, його парафію, а також хворих дітей та їхні родини.

Священик зазначив, що загалом завдяки цій акції на спеціально відкритий для цього рахунок для пожертв вже надійшло 7000 євро, але він припускає, що багато інших благодійників переказали свої пожертви безпосередньо на рахунок хоспісу.

Отець Павел Новак з своїми парафіянами, які підтримували його під час велотуру

Ця акція, як підкреслив отець Новак, була б неможливою, якби він діяв самотужки: він отримав підтримку від численних парафіян зі своєї громади в Бремені. Деякі з них супроводжували священика на окремих ділянках шляху і давали йому їжу, воду та все інше, що йому було потрібно.

Ділячись своїми подальшими планами, 39-річний душпастир зазначає, що він перебуватиме у Римі до суботи, а опісля вирушить до Австрії, де візьме участь у велогонці “Race around Austria”. Учасники, серед яких багато відомих професійних велосипедистів, повинні будуть подолати загальну дистанцію 2200 км і 30 000 метрів перепаду висот, проїхавши при цьому всю Австрію. При цьому він знову їде з благодійною метою: цього разу бенефіціаром акції стане Бременський фонд допомоги дітям, що мають онкологічні захворювання.