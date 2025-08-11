Єпископат Гаїті дякує Папі за недільний заклик: потрібно відмовитися від насильства

Архиєпископ Порт-о-Пренса в коментарі для ватиканських медіа подякував від імені гаїтянського єпископату за заклик, з яким Папа Лев XIV звернувся щодо ситуації на Гаїті. Ієрарх побажав, щоб слова Святішого Отця знайшли відгук, насамперед, у серцях гаїтян, які є першими будівничими свого майбутнього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми дякуємо Святішому Отцеві за цей крик про допомогу гаїтянському народові, за цей заклик до міжнародної спільноти дедалі конкретніше зайнятися ситуацією на Гаїті», – сказав Преосвященний Макс Леруа Месідор, Архиєпископ Порт-о-Пренса, столиці Гаїті, коментуючи для ватиканських медіа заклик, з яким Папа Лев XIV звернувся у неділю, 10 серпня 2025 р., після проказування молитви «Ангел Господній».

Того дня, промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані, Святіший Отець підкреслив, що становище гаїтянського народу стає дедалі нестерпнішим та безнадійнішим. «Надходять повідомлення про вбивства, різного роду насильство, торгівлю людьми, примусове вигнання та викрадення людей. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб негайно звільнити заручників і закликаю міжнародну спільноту надати конкретну підтримку для створення соціальних та інституційних умов, які дозволять гаїтянам жити в мирі», – сказав він.

Постійні заклики місцевої Церкви

За словами архиєпископа Макса, цей заклик «виражає турботу Святішого Отця про народи, які переживають труднощі, про жертв несправедливості, війни та насильства». Ієрарх зазначив, що Папа посилив голос місцевої Церкви, яка «не перестає закликати до припинення насильства та до усвідомлення своїх учинків тими, хто сіє горе в сімʼях», як також тими, хто їх підтримує в різний спосіб. «Дійсно, Церква в Гаїті відзначає, що злочинність в нашій країні вже не знає ніяких меж. Про це свідчить й викрадення восьми осіб, в тому числі дитини з сиротинця Сент-Елен в місті Кенскоф. Цей акт варварства є однією з багатьох ознак неспроможності держави і суспільства, які втрачають сенс життя і людської гідності», – зазначив він, висловивши сподівання, що гаїтянська влада та міжнародна спільнота прислухаються до голосу Папи. Остання, за його словами, проводить якісь зустрічі, присвячені ситуації в країні, але їхні результати «трагічно спізнюються».

Відлуння у серцях гаїтян

Архипастир столиці Гаїті підкреслюює, що слова Папи повинні, насамперед, знайти відлуння в серцях гаїтян. «Від нас самих у першу чергу залежить організація країни як спільного проекту, що сприяє діалогові в дусі ненасильства та справедливості. Щоб відбувся діалог, щоб відбулася загальнонаціональна конференція, необхідно змусити замовкнути зброю. Потрібно відмовитися від насильства», – наголосив архиєпископ Макс Леруа Месідор, ще раз дякуючи Папі та закликаючи єднатися з ним у молитві за те, щоб «Бог допоміг гаїтянському народові визволитися з усіх тих кайданів, які заважають його розвиткові».