Кліматична справедливість: визнати екологічний борг перед країнами півдня

З огляду на кліматичну конференцію COP30, що відбудеться в листопаді в Бразилії, Церкви Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну представили документ «Заклик до кліматичної справедливості та спільного дому: екологічне навернення, трансформація та опір фальшивим вирішенням».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Paglialonga - Ватикан

«Час аналізів минув. Щоб уникнути незворотних наслідків для клімату та природних систем, необхідні негайні дії». На цьому наголошувалося під час презентації у вівторок, 1 липня 2025 р., документа «Заклик до кліматичної справедливості та спільного дому: екологічне перетворення, трансформація та опір фальшивим вирішенням», який приготували Симпозіум єпископських конференцій Африки та Мадагаскару (SECAM), Федерація єпископських конференцій Азії (FABC) та Рада єпископатів Латинсткої Америки та Карибського регіону (CELAM) за координації Папської комісії для Латинської Америки (PCAL). У зустрічі з журналістами, яка відбулася у Ватиканському прессцентрі і яку модерувала заступниця його директора Крістіане Мюррей, взяли участь Емільсе Куда, Секретарка PCAL, кардинал Жайме Шпенглер, Архиєпископ Порту-Алегрі, Бразилія, який очолює єпископат Бразилії та CELAM, кардинал Філіпе Нері Феррао, Архиєпископ Ґоа і Дамао, Індія, Голова FABC, і кардинал Фрідолін Амбонґо Бесунґу, Архиєпископ Кіншаси, ДР Конго, голова SECAM.

Питання справедливості, гідності та піклування про спільний дім

У тексті підкреслюється, що кліматична криза «не є лише технічною проблемою», а «нагальною реальністю, екзистенційним питанням справедливості, гідності та піклування про спільний дім». Щоб спробувати подолати цю кризу, слід «відкинути помилкові вирішення, такі як “зелений” капіталізм, технократія, комерціалізація природи та експансивний видобуток ресурсів, які сприяють продовженню експлуатації та несправедливості» і ставлять прибуток вище за життя. Натомість необхідне «глибоке екологічне навернення», структурна зміна, яка поверне в центр уваги добробут людини в її взаєминах із створінням і яке не може не включати справжню зміну парадигми економічної системи, «замінивши логіку необмеженого прибутку на цілісну екологію». Рішення мають бути взаємозалежними, бо взаємозалежними є людина, суспільство і природа.

Звернення Церков Південної півкулі напередодні COP30

Як пояснили доповідачі, це спільний заклик Церков південної півкулі, який вписується в перспективу наступної Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP30), що відбудеться в Белемі, Бразилія, від 10 по 21 листопада 2025 р., з метою вимагати «справедливості, правосуддя, охорони» на захист корінних народів, екосистем, зубожілих громад, вразливих груп населення, таких як молодь, жінки та люди похилого віку, а також кліматичних мігрантів. Він натхненний енциклікою Laudato si' Папи Франциска та закликом Папи Лева XIV боротися з «ранами, спричиненими ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінностями та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших».

Що можуть зробити Церква та відповідальні за глобальні рішення?

Документ, який доповідачі перед зустріччю з пресою представили Папі Леву XIV, ілюструє зобов'язання, які Церква може взяти на себе: захист найслабших у рішеннях щодо клімату та природи; просування систем, заснованих на солідарності, «благій поміркованості» та засадах мудрості предків; зміцнення міжконтинентального союзу між країнами Півдня світу; а також створення спеціальної «Обсерваторії кліматичної справедливості» для моніторингу результатів конференцій, що відбувалися протягом цього часу. Важливим є також акцент на питанні освіти, яке має вирішальне значення для протидії «відкритому запереченню та апатії, які демонструють надзвичайно багаті верстви суспільства, так звані еліти при владі», підкреслює документ, посилаючись також на Апостольське напоумлення Папи Франциска Laudate Deum (п. 38). Але доповідь також звернена до зовнішнього світу, до всіх політичних та інституційних керівників і глобальних гравців, з конкретними вимогами: дотримуватися Паризької угоди, ставлячи загальне благо вище за прибуток; перетворити економічну систему на більш стійку для планети; просувати кліматичну політику, засновану на повазі до прав людини.