Розпочалась ХІІ Генеральна капітула Сестер Чину Святого Василія Великого

Урочисте Євхаристійне богослужіння з нагоди початку капітули, праця якої триватиме від 14 до 26 липня, на престолі святого Василія в базиліці Святого Петра у Ватикані очолив владика Григорій Комар.

Vatican News

У понеділок, 14 липня 2025 р., Святою Літургією на престолі святого Василія Великого в базиліці Святого Петра у Ватикані розпочалася XII Генеральна капітула сестер Чину святого Василія Великого. Євхаристійну молитву з нагоди її початку очолив владика Григорій Комар, Апостольський адміністратор Апостольського екзархату для вірних Української Греко-Католицької Церкви в Італії, у співслужінні о. Роберта Лисейка, Протоархимандрита Василіянського Чину святого Йосафата, та численних священників.

Вкорінені в Христі через харизму

«Час Капітули – це час щирих запитань і відповідей на те, як Боже слово приносить плід у вашому Чині і як це Слово приносить плід у духовному житті кожного із нас», – зазначив під час проповіді владика Григорій, коментуючи євангельський уривок, в якому Ісус пояснює притчу про сіяча.

Єпископ, зокрема, зауважив, що ніщо в нашому житті не може принести плоду, якщо спершу воно не стало любленим у нашому серці. Особливими були роздуми під час проповіді про важливість коріння для здійснення харизми та в служінні. Адже саме «завдяки нашому корінню ми можемо приносити плоди і в нинішній день». Згадуючи, що ця Літургія звершувалася при гробі святого священномученика Йосафата, проповідник підкреслив, що це наше коріння. Святий Йосафат – це «той, який у своєму служіння сам був закорінений у Христі».

Заохочуючи сестер шукати і знати своє коріння, владика побажав їм бути добрим ґрунтом, на якому Боже слово проросте і зможе змінювати нас та надавати силу. А також заохотив до терпеливості, постійності та вміння чекати, адже потрібен час, щоб насіння принесло плоди.

Час слухання, розпізнання та рішень

Тема цієї Капітули – «Будувати мости надії». Вона покликається на відзначення Ювілейного 2025 року в Католицькій Церкві, тема якого «Паломники надії», а також скеровує погляд у майбутнє сестер василіянок – до будування єдності в різноманітті, на відкритість на потреби всіх спільнот Чину та одна до одної. Бо лише таким чином можливо зберегти та розвивати ту життєдайну присутність, до якої кличе Христос.

Капітула триватиме від 14 до 26 липня 2025 року. 38 сестер делегаток з 12 Провінцій, Віце-провінцій та Делегатур Чину зібралися в ці дні в Папській українській колегії святого Йосафата в Римі, щоб підбити підсумки шестирічного служіння Генеральної Управи, переглянути зміни до Конституцій і Директив, обрати нову Управу та окреслити завдання на майбутнє для розвитку Чину.

Сестри василіянки в світі

Сестри Чину Святого Василія Великого є міжнародним Чином, який об’єднує жіночі монаші спільноти різних Східних Католицьких Церков візантійської традиції, в основі чернечої традиції яких лежить правило святого Василія Великого. Об’єднаний під однією центральною Управою в Римі, Чин складається з восьми Провінцій (Аргентина, Хорватія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна та дві у США), двох Віце-провінцій (Хорватія та Словаччина), 2 Делегатур (Австралія, Бразилія), місії в Угорщині та контемплятивного монастиря Пресвятого Серця в Фокс-Чейс-Менор, США.