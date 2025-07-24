В Римі відбудеться зустріч відповідальних за душпастирство покликань

У контексті Ювілею молоді, що відбудеться у Римі, буде проведено зустріч національних делегатів у справах покликань Європейської єпископської конференції. Учасники зустрічі заслухають доповіді на тему душпастирства молоді та помоляться в базиліці святого Августина в Римі.

с. Емілія Вандич, – Ватикан

В рамках Ювілею молоді, який відбуватиметься з 28 липня по 3 серпня 2025 року в Римі, відбудеться також зустріч національних делегатів у справах покликань Європейської єпископської конференції. Зустріч, організована Відділом покликань Комісії з питань молоді Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE), пройде 30 липня в осідку CCEE в центрі Риму. Гасло цьогорічного заходу взято зі слів Папи Лева XIV: «Молодь – це вулкан життя» і «Церква дуже потребує покликань». Делегати єпископських конференцій, відповідальні за покликання, будуть обговорювати тему: «Будувати стосунки для служіння душпастирству молоді та покликанням».

Преосвященний Джузеппе Батурі, Архиєпископ Кальярі та генеральний секретар Італійської єпископської конференції, виступить з доповіддю на тему: «Нові покоління: кордон миру». Професорка Патріція Джунті, Голова Фонду La Pira, разом з кількома молодими людьми, представить роботу Ради молоді Середземномор’я. Наприкінці зустрічі учасникам буде представлено Маніфест молоді Європи під назвою: «Революція молодого духу».

На завершення дня учасники відвідають базиліку святого Августина в Римі, де зберігається знаменита картина Караваджо «Мадонна паломників». Разом з отцями-авгуcтиніянами делегати відслужать вечірню та Святу Месу, яку очолить Пресвященнний Жозе Мануель Ґарсія Кордейру, Архиєпископ Браги та відповідальний за Відділ покликань Комісії з питань молоді CCEE.