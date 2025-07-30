Українці на Ювілеї цифрових місіонерів: не боятися казати правду і свідчити свою віру

«Транслюймо те, що добре, дбаймо про те, щоби наша віра давала іншим надію і давала іншим можливість бути з Богом», – каже один із наших співрозмовників, які представляли Україну на Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів. З Вірою Вальчук, Марією Липяцькою, о. Романом Демушом та о. Іваном Гнатюком ми говорили про важливість присутності українців на таких подіях, про те, як розповідати іншим про Україну та про євангелізацію через соцмережі.

Світлана Духович – Ватикан

Щоб зрозуміти підстави для проведення Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, який 28 і 29 липня 2025 р. відбувся у Римі та Ватикані, варто лише подумати, скільки часу кожен з нас витрачає на соціальні мережі. Без перебільшення можна стверджувати, що вони стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. «Заклик Христа проповідувати Євангеліє аж до кінця світу сьогодні стосується і цифрового простору, який є дуже реальним, бо ми в ньому перебуваємо», – зазначив в інтерв’ю для української редакції Радіо Ватикану – Vatican News отець Роман Демуш, заступник голови Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді. Разом з ним до української редакції ватиканських медіа завітали Віра Вальчук, журналістка Департаменту інформації УГКЦ, Марія Липяцька, голова громадської організації “Brand Ukraine”, та отець Іван Гнатюк, священник Івано-Франківської архиєпархії. Ми спілкувалися з ними про завдання католицьких інфлюенсерів, про важливість присутності молодих українців на Ювілею інфлюенсерів і на Ювілею молоді в Римі та про нові виклики, що постають перед Церквою в епоху нових технологій.

Тема миру, яка болить молодих українців

Читай також 29/07/2025 Папа: місія Церкви - звіщати мир, таким є завдання і місіонерів у мережах Папа Лев XIV особисто привітав учасників Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, приєднавшись до них після Святої Меси, яку в базиліці Святого Петра відслужив ...

«Як же нам потрібний мир у наш час, охоплений ворожнечею та війнами. І як сьогодні закликає нас до свідчення слово Воскреслого: “Мир вам!” (Ів. 20,19)», – цими словами Папа Лев XIV розпочав своє звернення до учасників Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, які взяли участь у Святій Месі у вівторок, 29 липня 2025 р., в базиліці Святого Петра у Ватикані. Ці слова Святішого Отця знайшли особливий відгомін у серцях присутніх там українців, і зокрема, наших співрозмовників. «Дуже цінно, що вкотре Папа Лев XIV говорить про важливість миру, – ділиться Віра Вальчук. – Я дякую Ватикану і Святішому Отцеві за те, що він постійно закликає до миру в Україні і в усьому світі». Присутність представників України, і зокрема, греко-католицьких інфлюенсерів, блогерів, журналістів, на думку молодої журналістки, набирає ваги справжньої місії. «Дуже важливо представляти голос України і нашої Церкви у глобальній католицькій спільноті сьогодні, – підкреслює вона. – Ми показуємо світові реальність, у якій живе наш народ, зокрема у час жорстокої війни. Але ми також розповідаємо, що у цифровому просторі окрім того, що говоримо про наші рани, про наші виклики, ми також несемо надію, віру і світло Божого слова».

Зустріч української молоді в Римі

Ту саму місію – говорити про біль свого народу, що переживає війну, але також показувати цінності, за які бореться цей народ – готові здійснювати понад дві тисячі молодих українців, які прибули до Риму на Ювілей молоді, що розпочався ввечері 29 липня. Отець Роман розповів, що в контексті цього Ювілею, на середу, 30 липня, запланована ініціатива “Українці для світу. Діалог молоді”, а наступного дня відбудеться Світовий день української молоді під гаслом “Зібрати в розсіяні сущих”. «Протягом цих днів українська молодь промовлятиме до світу, і також наші молоді люди будуть спілкуватися одні з одними, щоб ми були разом, щоб ми могли роздумувати над відбудовою країни, над нашою ідентичністю, щоб ми могли молитися за мир», – каже отець Демуш, додаючи, що кілька сотень молодих людей приїхало з центральної та східної України. Понад сто з них змогли приїхати до Риму завдяки тому, що отримали “Квиток надії”, тобто видатки на їхню подорож були покриті в рамках благодійної ініціативи.

«Воля» – поняття, яке допомагає зрозуміти українців

Для того, щоб доносити світові правду про себе і про події у своїй країні, не достатні лише знання іноземних мов і добра воля, потрібні теж знання того, як відбуваються певні комунікаційні і соціальні процеси. Марія Липяцька, яка очолює громадську організацію “Brand Ukraine”, що допомагає організувати програму заходів для української молоді в Римі, зазначає, що останніми роками можна простежити спад уваги до теми України. «І це пов'язано не стільки з тим, як багато хто хибно говорить, що світ втомився від України, – зауважує вона. – Світ втомився не від України, а від поганих новин. Тому що, слідкуючи за новинами, бачимо геополітичну кризу, але мені здається, що ключова криза, яку зараз переживає світ, – це криза цінностей, криза ідентичності». Очільниця “Brand Ukraine” розповіла, що разом з організаторами заходів про Україну, які проводяться в контексті Ювілею молоді в Римі, вони вирішили запропонувати іноземцям поняття “воля” як ключ до кращого розуміння українців. «“Воля” – це дуже унікальний український термін, – ділиться активістка, – бо попри те, що воно є в багатьох слов'янських і європейських мовах, але саме в українській мові воно поєднує і “свободу” і “силу волі”. І це дуже важливо, тому що свободи без сили волі не буває». “Воля”, як пояснила очільниця “Brand Ukraine”, є ключем до кращого розуміння України, українськості, її історії та культури.

Отець Роман Демуш, процитувавши слова святого апостола Павла: «Я можу все в тому, хто укріплює мене» (Фил 4,13), зазначив, що богословське осмислення поняття “волі” веде до розуміння, «що ми не самі у цій боротьбі добра проти зла, світла проти темряви, правди проти брехні». І саме цим досвідом, повʼязаним з поняттям “волі” – «досвідом нашої сили і нашою волею до життя» – українська молодь має намір ділитися з іншими на Ювілеї молоді.

У студії Радіо Ватикану

Католицькі інфлюенсери – ті, хто ведуть до Бога

Повертаючись до теми Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, для нас було важливо зрозуміти, насамперед, значення цього сучасного поняття. Термін інфлюенсер (англ. influencer) походить від англійського дієслова “to influence”, що означає “впливати”, тобто це людина, думка якої має значення для певної аудиторії і, відповідно, впливає на неї. Найчастіше вона взаємодіє зі своєю аудиторією через соціальні мережі. Отець Іван Гнатюк зауважує: «Ми дещо інші інфлюенсери: ми – інфлюенсери Божі, католицькі інфлюенсери, які не так говорять про вплив, а говорять про те, що варто йти за Тим, хто веде тебе». Молодий священник підкреслює, що він не зовсім ідентифікує себе як інфлюенсер, а радше говорить про себе як про священника, «який просто проповідує Боже слово дещо більшій кількості людей». «Для мене найосновніше – це свідчити, що ти є не сам, – каже він, – щоби кожен християнин міг побачити, що він не один. Це особливо відчувається, коли йде момент молитви: коли ми бачимо, як певна кількість людей долучається до цієї молитви, ти розумієш, що ти є частиною спільноти, спільноти Христових людей».

Щодня о 21:30 за київським часом отець Іван на своєму акаунті hnatiuk_ivan в Instagram провадить молитву на вервиці. «Вчора ми молилися з площі біля базиліки Святого Петра, – розповідає він. – Я вів трансляцію і приблизно двадцять одна тисяча людей з України, і не тільки, приєдналася до цієї молитви. Це момент, коли люди можуть долучитися до цієї великої справи: дати надію Україні, щоби молитовно підсилити це стояння України, щоби могти витримати в доброму до кінця».

Наближати Церкву до людей через соцмережі

Присутність українських католицьких священників у соцмережах є досить новим явищем. Вона може мати різні форми. Наприклад, особливість акаунту Instagram отця Гнатюка полягає в тому, що він не транслює нічого про особисте життя. «Я не розповідаю, наприклад, що я їм, але транслюю слово Боже, молитву і те, як бути добре з Богом», – каже він. Натомість, отець Роман Демуш, який також веде євангелізаційну діяльність в соцмережах, говорить і про особисте життя. «Для мене важливо показати, що священник – це нормальна людина, показати, чим займається моя сім’я, – пояснює отець Роман. – Бо я вважаю, що треба робити Церкву ближчою до людей, щоб долати розмежування між духовенством і мирянами». Попри відмінності у способах, обидва священники погодилися, що їхня спільна мета – «бачити тих своїх фоловерів, підписників, на недільній Службі Божій, могти їх потім вінчати, сповідати, могти спілкуватися з ними, їхати з ними на паломництво», тобто будувати правдиву християнську спільноту.

«Церква, яка йде нога в ногу із сучасністю»

Про те, наскільки тепер Церкві в Україні вдається здійснювати цю місію, –бути близькими до людей, – свідчать також слова Марії Липяцької, голови “Brand Ukraine”. «Я поки що не є активною учасницею Греко-Католицької Церкви, – ділиться вона, – але з нашого часу знайомства, особливо сьогодні в Римі, я відчула, наскільки Католицька і Греко-Католицька Церква, зокрема, йде нога в ногу із сучасністю, із викликами сучасного світу, із викликами сучасної молоді. Ви робите фантастичну роботу. Хочу вам також подякувати, що ви даєте надію і показуєте шлях для молоді, яка зараз переживає також нелегкі часи, особливо молодь в Україні». Активістка також вказала на важливість того, що УГКЦ є потужним амбасадором України у світі. «І це насправді дуже цінно. Тому дякую вам всім за вашу роботу», – додала вона.

Транслюватися назовні добро, яке є в нашому серці

Нашу розмову ми завершили, словами отця Івана Гнатюка, який поділився своїми думками про важливість для як для душпастирів, так і для мирян долати страх і ділитися своєю вірою також і через соцмережі. «“Я можу все в тому, хто укріплює мене” (Фил 4,13), – процитував отець Іван знову слова святого апостола Павла. – Тут важливі ці слова, бо ми маємо розуміти, що наша віра не вірою замкнутою: вона має виходити назовні. Адже добро, яке є всередині, в нашому серці, не може нам бути замкнутим, воно завжди має транслюватися назовні, щоби дедалі більше людей могло відчути і побачити. Ми маємо розуміти, що кожен священник є тим, хто веде. Тут, під час заходів у Римі, ми говорили не тільки про священників, які ведуть, але також і про кожного християнина. Адже з понад тисячі учасників цих заходів священників є тільки шістдесят, а всі решту – миряни. Це християни, які ведуть соціальні мережі і не бояться говорити про Бога, про свою віру. Це є завданням кожного християнина навчитися це робити. Бо ми інколи соромимося робити добрі речі. Тому робімо, транслюймо те, що добре, добре дбаймо про те, щоби наша віра давала іншим надію і давала іншим можливість бути з Богом».