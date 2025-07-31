Лев XIV схвалив надання святому Джону Нюмену титулу Учитель Церкви

Відповідна пропозиція надійшла від пленарного засідання Дикастерії у справах визнання святих, позитивний висновок якої Папа схвалив під час аудієнції, наданої префектові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Відомий англійський богослов ХІХ століття, колишній англіканський священник, а згодом католицький кардинал, буде зарахований до переліку Учителів Церкви. В четвер, 31 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Під час неї Святіший Отець схвалив позитивний висновок Пленарного засідання кардиналів та єпископів, які є членами цього відомства Римської курії, щодо надання титулу Учителя Вселенської Церкви, який незабаром буде присвоєно святому Джону Генрі Ньюмену, кардиналу Священної Римської Церкви, засновнику ораторії святого Філіппо Нері в Англії.

Біографічна довідка

Джон Генрі Ньюмен народився 21 лютого 1801 року в англіканській сім’ї. Маючи 17 років, розпочав навчання в Оксфордському університеті. Став англіканським священником. Згодом приєднався до так званого «Оксфордського руху», ставши одним з головних його сподвижників. Намагався знайти в англіканстві католицькі елементи, які вважав суттєвими для християнської віри, це привело його до того, що не зважаючи на ворожість його тогочасного середовища до католицтва, навернувся під проводом блаженного о. Домініка Барб’єрі.

У Римі Джон Генрі Ньюмен був висвячений на католицького священника й приєднався до Оратоторіян святого Філіппо Нері. Повернувшись на батьківщину, засновував там ораторії. Заснував Католицький Університет в Дубліні. Папа Лев ХІІІ призначив його кардиналом. Він не прийняв єпископських свячень і до кінця свого життя перебував у заснованому ним ораторії в Бірмінґемі. Протягом свого життя кардинал Ньюмен зробив важливий внесок в інтелектуальне життя як англіканської, так і католицької Церков.

В 1958 розпочався канонізаційний процес. Блаженним його проголосив Папа Бенедикт XVI, відвідуючи 2010 року Бірмінґем. Варто зауважити, що це була виняткова подія, бо під час свого понтифікату Папа Ратцінґер особисто очолював лише канонізації. А до лику святих його зарахував Папа Франциск 13 жовтня 2019 року.