Згромадження Сестер Марії: освіта дарує майбутнє дітям Танзанії

У Танзанії, де фінансові труднощі не дозволяють багатьом дітям і молоді відвідувати школу, Cестри Марії працюють над тим, щоб розірвати це коло, надаючи безкоштовну високоякісну освіту та професійну підготовку для забезпечення кращого майбутнього.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ / Sarah Pelaji – Ватикан

Хоча Танзанія має другу за величиною економікою у Східній Африці, вона досі залишається країною з низьким рівнем доходів, і багато її громадян щодня стикаються з економічними труднощами. Для багатьох звичайних сімей доступ до цілісної освіти є недоступним. Сестри Марії, міжнародне чернече згромадження, яке 1964 році заснував монсеньйор Алоїзій Шварц, відоме своєю турботою про дітей, які перебувають у скрутному становищі, взяло на себе місію роботи з найбільш вразливими дітьми Танзанії.

Школа для дівчат у м. Кісараве

Сестри Марії прагнуть надати учням якісну освіту та можливості, які підготують їх до реальних викликів майбутнього. У 2019 році Сестри Марії відкрили школу для дівчаток, здебільшого з бідних сімей, у м. Кісараве (регіон Пвані на сході Танзанії), що в архидієцезії Дар-ес-Салам. Спочатку школа пропонувала початкову освіту, але в 2024 році розширилася і почала надавати освіту вищого ступеня (5 і 6 класи). Наразі в цьому навчальному закладі навчається 1029 учнів. Дівчата отримують всебічну освіту, що відповідає державним стандартам. Школа є сприятливим середовищем, яке дозволяє дівчаткам прожити нормальне дитинство: завести друзів, займатися спортом, відкривати для себе нові захоплення, і водночас, здобувати практичні навички для майбутнього працевлаштування.

Дитячий садок та навчальний центр у с. Кілувья

У 2022 році Сестри Марії відкрили у селі Кілувья (регіон Пвані, на сході Танзанії) дитячий садок, який надає дошкільну освіту 90 дітям за методом Монтессорі, та навчальний центр, що пропонує сертифіковану професійну підготовку для 110 молодих жінок, які з різних причин покинули школу. Центр має на меті надати молодим жінкам перспективи на майбутнє та підготувати дітей до подальшого навчання.

Додома Бойз Таун – гуртожиток та гімназія для хлопців

У березні 2025 року сестри відсвяткували відкриття нового гуртожитку та гімназії під назвою Додома Бойз Таун, де опікуються хлопчиками з бідних сімей. На святковому заході були присутні високопоставлені гості, серед яких міністр освіти Танзанії, архієпископ Додоми Беатус Кіньяйя, кардинал Протасе Ругамбва, архієпископ Табори та представник віце-президента країни. Школа пропонує якісну академічну та професійну підготовку. Вона має комп'ютерний клас і пекарню, де учні набувають навичок у сфері технологій та випікання хліба. Мета навчального закладу – підготувати їх до гідної роботи після закінчення навчання.

Доступна освіта, щоб розірвати коло бідності

Сестри Марії тісно співпрацюють з Міністерством освіти, науки і технологій Танзанії, отримуючи повну підтримку в праці над розвитком доступної освіти. Наразі їхні програми охоплюють 1583 дітей та молодих жінок по всій Танзанії.

Одна з адміністраторок школи для дівчат у м. Кісараве, сестра Меррі Джейн Талінес, наголошує на важливості освіти дівчат як засобу розширення їхніх прав і можливостей самореалізації. Вона пояснила, що в традиційних суспільствах, таких як Танзанія, жінки досі стикаються з обмеженнями, від них очікують виконання домашніх обов'язків і раннього одруження. Освіта дівчат є життєво важливою для того, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті суспільства, заробляти на життя і вивести свої сім'ї з бідності. Вона також підкреслила, що сестри прагнуть забезпечити дітям та молоді якісну освіту та професійну підготовку. Вони ставлять собі за мету розірвати коло бідності, надаючи учням навички, які допоможуть їм знайти роботу та покращити рівень життя.

Для Сестер Марії участь батьків є надзвичайно важливою. Вони організовують щорічні зустрічі з батьками, сприяючи зміцненню сімейних зв’язків та залученню місцевої громади. Їхній цілісний підхід охоплює освіту та забезпечення основних потреб, таких як харчування, одяг та предмети першої необхідності, щоб діти могли повноцінно розвиватися.